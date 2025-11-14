Mata a su padre y se intenta suicidar tirándose a las vías del metro en Barcelona

Terrible suceso en el distrito de Sant Martí en Barcelona, donde este jueves un hombre ha sido asesinado de forma violenta a manos presuntamente de su propio hijo. Los Mossos d'Esquadra, en concreto la División de Investigación Criminal (DIC), investigan esta muerte como un delito de violencia doméstica con agravante de asesinato, según informan desde la red social X la policía catalana.

El presunto autor del crimen, un hombre de 49 años de edad, tan solo unos instantes después de matar a su padre se intentó suicidar en el metro de Barcelona y actualmente se encuentra hospitalizado en un centro hospitalario en estado grave.

Hallado muerto con signos de violencia

Todo ocurría a primera hora de la tarde de este jueves, en un piso del número nueve de la Calle Nápoles , cuando las autoridades recibieron un aviso de que había sido encontrado el cuerpo de un hombre sin vida y con signos de violencia en el interior de una vivienda. A la par, los Mossos d'Esquadra fueron informados de un intento de suicidio en el metro de Barcelona, un hecho que en principio no parecía estar relacionado al asesinato que había ocurrido momentos antes, pero que por desgracia estaría completamente hilado.

Los agentes investigaron los dos sucesos y tras analizar e inspeccionar la escena donde se produjo el crimen, se determinó que tenían una clara relación por el parentesco que ambos compartían. El hombre, de 49 años, presuntamente habría asesinado a su padre de forma violenta y agobiado por la situación intentó quitarse la vida tirándose a las vías del tren, acto por el que se encuentra ingresado en estado grave en un centro hospitalario.

