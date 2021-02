Efemérides de hoy 11 de febrero de 2021: ¿Qué pasó el 11 de febrero?

Tal día como hoy, un 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina como COVID-19 a la enfermedad que actualmente ha dejado millones de contagios y muertos tras su detección en Wuhan, en China. Tras meses de investigación sobre el coronavirus y el desarrollo de sus nuevas cepas, el grupo de expertos de la OMS que está en la ciudad china ha descartado que el coronavirus haya salido de un laboratorio e indica que probablemente el virus SARS-CoV-2 sea de origen animal, aunque no descarta otras teorías.

Por otro lado, el 11 de febrero de 2012 nos deja una efeméride triste con la muerte de Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense. Las causas de la muerte se atribuyeron a un fallo cardiaco con tan solo 48 años tras una vida marcada de éxitos como 'I Wil Always Love You' o 'I Wanna Dance With Someboy' pero también de abusos y adicción a las drogas. Hace poco, un holograma consiguió 'traer de vuelta' a una de las mejores voces de la historia de la música.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió. No te pierdas, además, qué se celebra en un día como hoy, el horóscopo y el santoral del 11 de febrero.

¿Qué pasó el 11 de febrero?

1903: Ánton Bruckner estreba su 9ª sinfonía en Viena.

1909: Incendio en la Universidad de los Agustinos en El Escorial, en Madrid.

1927: Debut de la cantante española Concha Piquer en Barcelona.

1939: Un avión Lockheed P-38 Lightning vuela desde California hasta Nueva York en tiempo récord.

1972: Comienza a funcionar la central nuclear de Vandellós I en Tarragona.

1975: Margaret Thatcher es elegida líder del Partido Conservador en Reino Unido.

1977: Los GRAPO liberan al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, secuestrado dos meses antes.

1984: Aterrizaje del transbordador espacial 'Challenger' en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, tras 11 días de permanencia en el espacio.

1990: Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años en Sudáfrica.

1991: Fundación de la UNPO (Organización de Naciones y Pueblos No Representados) en La Haya.

2000: El primer ministro británico, Tony Blair, anuncia la suspensión de todas las instituciones autónomas de Irlanda del Norte por no comenzar el desarme del IRA.

2005: Inauguración del Año Internacional de la Física, en España, declarado por la UNESCO con un acto en el Congreso de los Diputados.

2011: Hosni Mubarak renuncia como presidente de Egipto tras 30 años de gobierno.

2015: Condenan al capitán Schettino a 16 años de cárcel por el naufragio del crucero 'Costa Concordia'.

¿Quién nació el 11 de febrero?

1847: Thomas Alva Edison, físico e inventor estadounidense

1903: Antonio Machín, cantante y compositor cubano

1925: Kim Stanley, actriz estadounidense

1934: Mary Quant, diseñadora británica

1936: Burt Reynolds, actor estadounidense

1947: Yukio Hatoyama, primer ministro japonés

1955: Javier Moro, escritor español

1969: Jennifer Aniston, actriz estadounidense

1978: Marieta Orozco, actriz española

1980: Matthew Lawrence, actor estadounidense

1981: Kelly Rowland, cantante estadounidense

1991: Nikola Mirotić, jugador de baloncesto español de origen montenegrino

1992: Taylor Lautner, actor estadounidense

¿Quién murió el 11 de febrero?

1650: René Descartes, filósofo y matemático francés

1939: Franz Schimdt, pianista y compositor austriaco

1953: Antonio Goicoechea, político español

1962: Indalecio Prieto, político español

1973: J. Hans D. Jensen, físico alemán y Premio Nobel de Física

1991: Ricardo Gullón, escritor español

2005: Mary Jackson, ingeniera estadounidense de la NASA

2010: Alexander McQueen, diseñador de moda británico

¿Qué se celebra el 11 de febrero?

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 'Taeborum' o comienzo del año lunar en Corea del sur, Día del Inventor en Estados Unidos, el Día de la Conciliación en Italia, el Día de la Fundación Nacional en Japón.

Horóscopo del 11 de febrero

Los que han nacido el 11 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario según el horóscopo.

Santoral 11 de febrero

Nuestra Señora de Lourdes, san Lázaro, san Desiderio, san Ardano, san Pedro de Jesús Maldonado.