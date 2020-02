Un holograma trae de vuelta a los escenarios a Whitney Houston

El pasado 11 de febrero se cumplieron ocho años de la muerte de una de las voces más espectaculares de la historia de la música. La voz de Whitney Houston se apagó a los 48 años de edad después de que muriera, en California, a causa de un fallo cardíaco y dejara huérfanos a los millones de seguidores que tiene la cantante estadounidense a lo largo del mundo.

Sin embargo, la tecnología se ha encargado de revivirla y devolverla a los escenarios gracias a un holograma que ha hecho posible la gira 'An evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour'. El primero de los conciertos tuvo lugar en Sheffield (Inglaterra) y continuará por todo el mundo con paradas planificadas en Europa, México y América del Norte para este 2020. El espectáculo utiliza tecnología de vanguardia y arreglos remasterizados digitalmente de sus éxitos clásicos, respaldados por una banda en vivo, cantantes y bailarines, rodeado de un gran espectáculo de iluminación. La siguiente parada del tour, esta jueves en Liverpool.

Antes que Whitney Houston, otros cantantes fueron recreados gracias a un holograma. El pionero en esto fue el rapero Tupac, en 2012. En Japón, conocen bien el éxito que pueden tener donde Hatsune Miku se ha convertido en todo un fenómeno.