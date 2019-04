Comienzan los trabajos de exhumación del marido de la duquesa de Medina Sidonia

Los operarios, ante la atenta mirada de juez y abogados, han procedido a la exhumación del cuerpo del marido de la duquesa de Medina Sidonia.

En el interior de unas neveras viajan, camino del laboratorio, los restos del que fuera marido de la duquesa Roja. Esta prueba es definitoria, es concluyente según el abogado de Rosario, la supuesta hija ilegítima del marido de la duquesa.

Este proceso fue exigido por el instituto de toxicología ante la negativa de varios hijos a la prueba de ADN y habrá que esperar unos veinte días para saber si Rosario es heredera.

Su madre trabajó durante años en la casa de los duques y fue despedida cuando se descubrió que estaba embarazada. En el vientre crecía Rosario, que hoy no ha querido hacer declaraciones. Nuria, su hija, si las ha hecho y ha comentado que su madre está nerviosa, que han intentado no llegar a este punto, pero que la familia de Medina Sidonia no han puesto de su parte y no se ha podido evitar.

Mientras, en la casa familiar de los Medina Sidonia de Quintana Redonda, en Soria, pendientes de una batalla judicial que dura ya tres años.

La herencia que reclama podría llegar a los cuatro millones de euros.