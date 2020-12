Dona los 800 euros de su paga extra para dar de comer a 110 personas en Navidad

Las Navidades son una época en que queremos ser más solidarios y hacer menos duras las fiestas para los más desfavorecidos, especialmente este año, en donde la Navidad va a ser diferente por muchos motivos.

En Tomelloso (Ciudad Real), tienen sus Reyes Magos particulares. Uno de ellos es José Ángel, un trabajador de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), que apenas llega a los mil euros mensuales, pero que aun así, este año ha decidido donar su paga extra de Navidad.

Los casi 800 euros que le corresponden de la paga extra, José Ángel ha decidido donarlos y dar de comer a 110 personas en el restaurante de su pueblo, por lo que de esta forma está haciendo doble función solidaria: dar de comer a los que menos tienen, y ayudar a la economía de la hostelería que tanto está sufriendo por la crisis del coronavirus: "Nos hemos levantado a las cuatro de la mañana tres personas para hacer la comida para toda la gente que vino", indica Pepe, el dueño del restaurante que sirvió las comidas.

Voluntarias de la Cruz Roja, acompañados del propio José Ángel, han distribuido el menú entre las 110 personas a las que se les había entregado previamente un vale para que lo canjearan por comida.

Pero este no ha sido el único gesto solidario, como es el caso de Nieves, una frutera que no se lo ha pensado y ha querido ayudar dentro de sus posibilidades a los que lo necesitaban, regalando una parte de la fruta de su local: "No nos lo pensamos ni un momento", indica Nieves.

Al conocer estos gestos solidarios, la empresa de José Ángel ha querido unirse y donar otros 800 euros a los más necesitados.