Diego Movellán, del PP, a Yolanda Díaz: "En Podemos las mujeres solo suben de escalafón si se agarran fuerte a la coleta"

Diego Movellán, diputado del Partido Popular, ha realizado un comentario en la Comisión de Trabajo, refiriéndose a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el que decía que en el partido de Podemos "se habla mucho de igualdad", pero "que el propio líder -refiriéndose a Pablo Iglesias- ha dejado claro que ahí dentro las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, para esos son ustedes el cuento de Rapunzel".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tachado estas palabras del diputado popular de machistas y ha pedido "que rectifique sus palabras" y ha continuado diciendo "que muestran un ejercicio claro de machismo" y que las mujeres " no nos merecemos ese trato".

El diputado del PP ha aceptado retirar el comentario que ha dicho, aunque ha afirmado: "Me acusa directamente de machista, que nunca lo he sido ni lo seré nunca. No tengo inconveniente de retirarlo porque los españoles sabemos cómo funciona su partido y sus nombramientos".

Una vez que ha retirado sus palabras Movellán, la ministra Yolanda Díaz se lo ha agradecido "encarecidamente" pues ha asegurado que los españoles "merecen una oposición mejor y un PP mejor".