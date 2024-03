8M, Día de la Mujer en directo: Así se preparan las manifestaciones en toda España

"El feminismo es el único movimiento popular que no se ha rendido a la idea de que ya no se pueden transformar las cosas", asegura la exministra de Igualdad y ahora candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero y anima a participar en el 8M. El feminismo, en su opinión, según ha señalado Europa Press en declaraciones a Canal Red, "tiene una tarea democrática de la máxima importancia que es demostrar que no se ha acabado nada, que esto acaba de empezar".

A las críticas sobre si "se ha ido demasiado lejos", Montero señala que "se tiene que ir más lejos para conquistar todos los derechos".

Montero también ha hablado sobre las nuevas políticas feministas del Gobierno de Sánchez y asegura que antes del traspaso de carteras el PSOE había dejado claro que querían un feminismo que "no esté en el centro del debate institucional, un feminismo que esté en un rincón, más silenciado, no asumiendo tanto protagonismo".