Isabel Díaz Ayuso se pregunta en un acto por el 8M "cuándo se celebra el Día del Hombre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado en el Día de la Mujer "cuándo es el Día del Hombre" para hablar de los problemas que afectan a este colectivo. En la entrega de los reconocimientos con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Real Casa de Correos, la presidenta madrileña ha criticado la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

"El feminismo orquestó el ataque al hombre"

"Con el movimiento feminista que quería la igualdad ante la ley y las oportunidades de la mujer, ganamos todos. Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y la maternidad, entre otras cuestiones", ha aseverado.

En la misma línea ha señalado que no sabe "cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto". "Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha agregado.

Aunque en un primer momento, Ayuso ha hecho un llamamiento a "no mirar para otro lado" con las cifras de mujeres "asesinadas, acosadas y maltratadas" que "están ahí", la presidenta regional ha centrado su discurso en censurar que "las agendas políticas y mediáticas olvidan al 50 % de la población.

"Aquí no sobra nadie ni por edad ni sexo, todos nos necesitamos", ha subrayado Díaz Ayuso, que ha apuntado que esta "revolución ideologeizada" ha hecho retroceder a España en bienestar femenino, en lugar de acabar "con reductos machistas".

Al acto, en el que se distingue a personalidades que destacan por su talento superación, compromiso y entrega en diferentes ámbitos, han asistido la mayor parte de los consejeros del Gobierno regional y los representantes de PP, Más Madrid y PSOE, pero no de Vox.

Sánchez carga contra Ayuso

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra Ayuso y ha señalado que si es presidenta "gracias a la lucha de las mujeres".

"Me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un día del hombre. Si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito político", ha asegurado Sánchez.

Asimismo, ha destacado que las declaraciones de Ayuso "desmerecen" y que "no paga justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años en silencio y ante el rechazo de la mayoría social en esos momentos, que eran fundamentalmente hombres, trabajaron muy duro para que ella se pudiera presentar a las elecciones y pudiera ser elegida, en este caso presidenta de la Comunidad de Madrid".

Por otro lado, Sánchez ha hecho alusión a la unión del PP y Vox en gobiernos municipales y autonómicos. En este sentido, ha criticado a la formación de Santiago Abascal, que "se salió del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y que ha hecho de la violencia de género una de sus "principales armas de oposición".