Detenido por una presunta violación con sumisión química a una mujer a la salida de un discoteca en Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de violación con sumisión química a una mujer durante la madrugada de este domingo, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, a la salida de una discoteca.

Según ha confirmado la Policía Municipal, fue un vecino quien alertó al 112 tras presenciar la agresión. El aviso se produjo en torno a las 3:00 de la madrugada, y al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer inconsciente en el suelo, con signos evidentes de haber sido agredida, con los botones del pantalón desabrochados.

Minutos después, la víctima recuperó parcialmente la conciencia y relató que no recordaba nada desde que salió del local, tras haber consumido una bebida. Este dato llevó a los servicios sanitarios a activar el protocolo de agresión sexual con sumisión química, y la mujer fue trasladada a un hospital para ser atendida. Gracias a la descripción aportada por el testigo, los agentes localizaron y detuvieron al presunto agresor 40 minutos después, en las inmediaciones del lugar. El hombre aseguró a los agentes que el acto fue consentido, aunque la investigación sigue en curso. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha asumido el caso y ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Sumisión química en Vallecas

Este caso no ha sido el primero. En concreto, en este mismo barrio, Vallecas, se dio una situación muy similar a una menor de 13 años. Todo comenzó por un contacto en redes sociales, a través de las cuales la víctima había quedado con un chico. Él la esperó en la misma puerta de su instituto y desde allí fueron a la casa del varón. Cuando la chica entró en la casa vio a otro individuo que intentó besarla a pesar de que ella se negase. Lo que recordaba la menor es que bebió alcohol y luego se despertó desnuda, mareada y con lesiones en sus zonas íntimas. Pero eso no es todo, el presunto agresor la acompañó hasta la estación de Metro de Valdecarros y le pidió que no dijera nada de lo ocurrido. Fue entonces cuando los vigilantes la vieron angustiada.

Una de las drogas más conocidas en estos escenarios es la burundanga, y es que muchos agresores la utilizan para que sus víctimas pierdan totalmente la conciencia y no recuerden nada al día siguiente. Ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo podemos evitarlo o detectarlo? Según los expertos, solo nos hace falta un móvil para que en menos de un cuarto de hora sepamos si ha habido un intento de agresión sexual por sumisión química. Esto es posible gracias a la investigación de un grupo de científicos en el que participa la Universitat Politècnica de València (UPV), que ha desarrollado un nuevo test para detectar en escasos minutos la presencia de burundanga y droga caníbal en muestras de saliva o bebidas.

Síguenos en nuestrocanal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com