Desmontar mitos de los cuentos de toda la vida ya es posible en una exposición interactiva para niños

Como en el caso de Alicia en el país de las maravillas, que crecía o se encogía a su antojo. En el museo de las ciencias de Valencia se puede comprobar que lo hacía sin magia, es un efecto óptico pero lo que ocurre es que nuestros sentidos nos están engañando. No cambia el tamaño de las personas si no la forma de la habitación, no es cuadrada es trapezoidal.

Desmontando mitos, el lobo veía a a Caperucita en gris porque no tienen la capacidad de ver en colores. Hasta Blancanieves, el espejo sabía quien era la más guapa por sus rasgos simétricos.

Con Pinocho se puede aprender a repetir los movimientos es la base del aprendizaje.

Exposición interactiva de juegos y retos.