Denunciado el alcalde de Soria por bendecir con una escobilla desde un 'papamóvil'

El protagonista, Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, se sube al 'papamóvil'. En el vídeo se puede ver como Martínez Mínguez está sentado en un sillón encima de un coche, que simula al 'papamóvil', vehículo de las apariciones públicas del Papa. Entre los aplausos de los vecinos, y con una escobilla de váter en mano, comienza a saludar y bendecir a dichos vecinos, que se encuentra a los lados de la carretera. Ocurrió a principios de agosto en las fiestas de su pueblo. No tardó en hacerse viral en redes sociales.

Abogados Cristianos considera que se estaba "mofando" del Papa

Una polémica imagen que no ha pasado desapercibida, sobre todo para la Fundación de Abogados Cristianos, quién ha denunciado la acción. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha abierto diligencias contra Martínez Mínguez. La entidad considera que se produce un delito y una "vejación" conta los "sentimientos religiosos". Sienten que el regidor se estaba "mofando" del Papa. En sus redes sociales han compartido este mensaje: "Este tipo de actuaciones no pueden quedar impunes. Un representante público no puede burlarse de las creencias de los ciudadanos. Hay que recordarle que es alcalde de todos, también de los católicos".

A esta denuncia se suma el Grupo Municipal del Partido Popular y Vox: "Es una escena vergonzosa"

La Fundación también señala que el desfile, como lo llama el alcalde, no sólo tuvo lugar en la "vía pública", sino que ha sido divulgado en redes sociales; hecho que aumenta el daño causado a los ciudadanos creyentes. A esta acusación se suma también el Grupo Municipal Popular, destacando el "afán de protagonismo" del alcalde. Por su parte Vox califica esta escena de "vergonzosa".

"Me arrepiento profundamente. No supe calibrar la repercusión", justifica Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria.

El alcalde socialista reconoce que "no supo calibrar la repercusión". Por ello, que pidió disculpasen su momento: "Me arrepiento profundamente". Al mismo tiempo, en un comunicado que hizo llegar el Ayuntamiento, Martínez Mínguez se pronuncia contra la denuncia y se lamenta de "la manipulación" de Abogados Cristianos. Les acusa de crear "confusión".

