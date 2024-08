VÍDEO: La polémica en las fiestas de Tardelcuende por el paseo del alcalde de Soria en un 'papamóvil'

Polémica en Soria. El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, se ha paseado encima de un 'papamóvil' dando bendiciones con una escobilla en las fiestas de Tardelcuende. El Partido Popular ha tachado la actuación del alcalde socialista de "vergonzosa". Así lo han señalado en un duro comunicado.

La oposición denuncia que el acto no estaba en la programación de festejos y que tuvo lugar tras una "copiosa comida". En 'Espejo Público' han hablado con el alcalde y esta es su explicación: "Son las fiestas de un pueblo pequeño. Hemos tenido el desfile de disfraces que se hace aquí siempre. El vehículo estaba aquí y fue simplemente dar una vuelta".

"¿Qué ocurre? Pues que eso dicho únicamente así puede parecer. Después de una 'comida copiosa' que he leído. Mentira. Fue una comida de fiestas y fue una paella y dos entremeses", lamenta el alcalde. El PP censura el comportamiento "del que se espera un comportamiento responsable y un ejercicio de ejemplaridad".

Desde la oposición lamentan que el alcalde se subiese a ese 'papamóvil' y se diese un paseo con una escobilla de baño en la mano con la que bendecía y saludaba al público. Dicen que según testigos de "la vergonzosa escena", el coche avanzaba "de forma peligrosa, mientras el alcalde saludaba desde lo alto del vehículo". "Tras más de 20 años en el cargo, parece ya haber perdido todo sentido de la responsabilidad y la ejemplaridad que se presume de un alcalde", agregan.

Los vecinos discrepan con la oposición

Algunos de los vecinos han aportado sus testimonios a Antena 3. Comentan que el ambiente está crispado. Los vecinos se muestran enfadados y no precisamente por esa crítica de la oposición. Han señalado que no entienden el revuelo que se ha montado. No entienden por qué no dejan a la gente disfrutar cuando no se encuentran trabajando: "El alcalde de Soria lo que mejor podía hacer es eso. Si el papa puede por qué no puede él. Para mí formidable".

Otra vecina comentaba que lo ocurrido con el 'papamóvil' le parece "normal". Son unas fiestas, que disfrute todo el mundo". El Partido Popular remarcaba que además "incumple cuantiosos puntos de la normativa de circulación". "Nos preocupa seriamente la imagen que da a nuestros jóvenes y la sensación de impunidad e inviolabilidad que parece cree tener en toda la provincia", sentenciaban.

