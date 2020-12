La denuncia de Adrián, diagnosticado de cáncer testicular tras 7 meses "ignorado" por Atención Primaria

Su nombre es Adrián Suárez y hace pocas semanas le diagnosticaron cáncer de testículo. El cántabro ha denunciado en redes sociales el "lamentable estado de la Atención Primaria", que no le atendió en persona tras siete meses insistiendo en sus dolores. Adrián dio negativo en las pruebas de coronavirus hasta en 3 ocasiones.

"Mi nombre es Adrián. Hago este vídeo para que se haga viral y denunciar el lamentable estado en el que está la Atención Primaria". Así empieza el vídeo en el que el joven cántabro denuncia el atraso en la sanidad pública tras meses insistiendo en las molestias que sufría en el costado izquierdo de su espalda.

Empezaron en abril, cuando un dolor muy fuerte le impidió incluso levantarse de la cama. Al poco tiempo sufrió episodios de fiebre, por lo que decidió llamar a su médica de cabecera para explicarle los síntomas. Adrián trabajaba en una residencia de ancianos, así que optó por hacerse la prueba contra el coronavirus. Su resultado, negativo.

Más adelante notó como uno de sus testículos se ponía más duro, por lo que acudió a un médico de urgencias, que le recetó un antibiótico durante 15 días. Pasaron dos semanas y los síntomas no remitían. Adrián volvió a llamar a su médica de cabecera, que le volvió a recetar el mismo tratamiento en mayores dosis. Además, se hizo un cultivo que detectó la presencia de una bacteria.

Siete meses después le diagnosticaron cáncer testicular

"Pasan los días, y no sé nada del cultivo", explica en su vídeo. Llamó de nuevo a su médica y le dijeron que estaba de vacaciones. "Tiene todo el derecho, como lo hacemos todos los españoles. Pero qué menos que sabiendo que estoy esperando un cultivo se lo pases a otro médico para que me llame. Solo es llamar. Nos están dejando de lado", continúa enfadado.

Siguió esperando, hasta que a finales de noviembre decidió por cuenta propia acudir al hospital Marqués de Valdecilla de Santander. "Estoy eternamente agradecido a los sanitarios que me han tratado. Me hicieron lo que me tenían que hacer: una analítica". El resultado, un cáncer de testículo por el que debe operarse de urgencia.

Con todo esto, Adrián denuncia la mala gestión de la Sanidad Pública, a la que estuvo acudiendo durante meses, mientras la dureza, las febrículas y los bultos seguían presentes en su testículo. "Todo esto por teléfono. En siete meses nadie de Atención Primaria se dignó a mirarme en persona. Me hice tres PCR, todas negativas. Si ves que un paciente tuyo es negativo en covid, ¿por qué no le atiendes en personas para mirar el problema que tiene?", critica enfadado.

"Mi lucha viene de 7 meses. Pago la Seguridad Social todos los meses. No estoy echando la culpa a los sanitarios, sino a todos los partidos políticos" por estar en constante batalla sin, bajo su juicio, atender realmente a las personas que lo están pasando mal.

"Quiero denunciar que después de 7 meses, en la Atención Primaria no se me ha visto ni una sola vez. No solo está el coronavirus señores", concluye en su vídeo.