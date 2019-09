Fanny, la portavoz del grupo 'Almas Veganas', arremete contra la pesca en un nuevo vídeo en el que califica esta práctica como un asesinato. La joven se desplaza al pantano de Susqueda para denunciar la pesca que se practica en el lugar.

Asegura que en todos los lugares de este planeta hay especismo: "La caña de pescar es un arma de matar de este sistema capitalista opresor. Contribuye a matar animales y usarlos como recursos, que no necesitamos para nada, los peces son libres y tienen derecho de seguir viveindo sin que nadie venga a matarles para convertirlos en productos", denuncia.

Definde la prática de la pesca como un asesinato y no como un deporte. El colectivo 'Almas Veganas' denuncia el 'especismo' denominándolo como la discriminación de especie. La activista define a los peces y especies acuáticas como "individuos". "Un sabor no vale más que una vida, no los necesitamos. No porque los peces no estén creando ciudades, tecnología o hablen no merecen vivir. Los peces tienen sus derechos como individuos que son", determina en el vídeo.