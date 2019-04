Declaran culpable por unanimidad a la heladera de Sevilla que congeló a un hombre en Sevilla

LE CONGELÓ DESPUÉS DE ASESINARLO

Culpable por unanimidad de un delito de homicidio la autora confesa de la muerte de un hombre en una heladería de Sevilla. El jurado considera probado que golpeó al hombre, lo asfixió y lo escondió en un congelador. Aplica el atenuante de confesión, pero no el de consumo de alcohol. No la condenan por asesinato porque, según el fallo, no hubo "alevosía". El fiscal ha pedido para ella once años de cárcel.