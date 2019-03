La madre de Julen: "Me enteré de que había un pozo cuando mi niño ya estaba dentro"

Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a la declaración ante la juez de los padres de Julen. Por primera vez, se puede escuchar a Victoria y a José, contando a la jueza lo que pasó aquel terrible 13 de enero en Totalán, cuando su hijo cayó al pozo.

Victoria, la madre, reconoce que desconocía que en la finca había un pozo. Asegura que David, el dueño de la finca, no le había dicho nada: "Yo no escuché nada de eso, la verdad. Porque si yo sé que hay un pozo ahí y que está destapado, yo soy la primera que cojo a mi hijo y me voy".

La madre de Julen asegura que se entera de que hay un pozo en la finca cuando "mi niño ya estaba dentro". Cuenta que al acercarse a su pareja y preguntar qué había pasado, le dijo que su hijo se había caído. "Yo hice así (hace como que se agacha) porque creía que lo podía ver y no lo vi, yo lo escuché llorar", relata.

¿Cómo describieron el pozo los testigos de la tragedia?

El dueño de la finca de Totalán, David; su mujer y prima del padre de Julen, Adriana; y los padres del pequeño tuvieron que declarar ante la jueza. Cada uno de ellos da su versión de lo que ocurrió aquel fatídico 13 de enero.

El padre reconoce que él pensaba que "el pozo estaba bien". "Yo no pensaba que el pozo estaba tapado con las piedras, pensaba que estaba como el otro. Yo cuando llegué y vi eso, yo me quería morir...", asegura.

¿Sabían todos de la existencia del pozo? Según el dueño de la finca, él advirtió de "varios peligros que había por la zona". Pero el padre de Julen matiza: sólo se lo advirtió a él.

David ni siquiera le indicó el lugar exacto en el que estaba ubicado ese pozo ni el estado en el que se encontraba. "La ubicación exacta yo no la sabía", reconoce el padre.

La madre de Julen, por su parte, es mucho más tajante. Ella no sabía que había un pozo en la finca: "A mí no. Yo no escuché nada de eso, la verdad".

El otro punto clave es si el pozo estaba cubierto. La versión de David es que él mismo lo cubrió: "El pozo que yo tapé con dos bloques de hormigón".

Sin embargo, su novia asegura que había ido "varias veces" a la finca y había visto "un agujero negro" sin tapar. Además en su declaración no pudo corroborar que el pozo estuviera tapado el día en que cayó Julen.

"Yo pienso que hasta tapado pudo caer. Porque pienso que se subió encima y se movió el ladrillo", relató Adriana.

