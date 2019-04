¿Cuántas horas dedican los niños del resto del mundo a los deberes?

En Finlandia lo niños dedican a los deberes menos de la mitad de tiempo que en España y eso demuestra que echar más horas en casa no tiene por qué traducirse en mejores notas. La OCDE por norma general apoya que se manden deberes pero recomienda que no se superen las 4 horas semanales, dicen que por encima de esas horas no se garantizan mejores resultados.

El debate no es nuevo, de hecho está presente en todos los países, pero son pocos los que se han puesto a regularlo con leyes. Las cifras demuestran que en los últimos años hay una tendencia clara a ir reduciendo las horas dedicadas a los deberes. Esto ha ocurrido en 31 de los 34 países de la OCDE en la última década.

Los países que menos horas dedican a los deberes a la semana son Finlandia con 2,8 horas y Suecia con 3,6 y son los que mejores resultados académicos tienen, aunque también es verdad que los padres finlandeses tienen más tiempo libre para ayudar a sus hijos.

En el otro lado están Rusia e Italia, 8 horas y 8,7 respectivamente a las tareas.

China lidera este listado de deberes para casa, el país asiático es el que más horas dedica a la semana del mundo: 13 horas y 3 horas de actividades extraescolares al día y además, entran a las 7:30 de la mañana al centro.

En EEUU empiezan en primaria con 10 minutos de deberes en cada curso hasta que en secundaria en cada curso.

En Alemania tienen dos horas menos de deberes a la semana que en España. En Grecia ni se plantean ni suprimir ni rebajar esas tareas.