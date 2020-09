¿Cuándo tienen derecho los padres a una baja médica si hay cuarentena por coronavirus en la clase de sus hijos?

La pandemia del coronavirus, los rebrotes y los contagios marcan el arranque del nuevo curso escolar. Colegios de todas las comunidades autónomas tienen contagios y en algunos casos como un colegio de Pontevedra han tenido que cerrar completamente ante los positivos. El día a día de convivir con el coronavirus hace "estallar" la conciliación familiar. Los sindicatos reclaman bajas laborales para los padres que tengan a sus hijos en cuarentena y el Colegio de Médicos de Cataluña ha aclarado en que casos podrían tener bajas médicas y en cuáles no.

Cuándo pueden dar bajas los médicos

Los médicos explican en un escrito que la tramitación de una baja médica es un acto médico que no se puede reducir a un simple acto administrativo. Se refieren a las peticiones de padres que se encuentran con sus hijos en casa por casos sospechosos o positivos confirmados en sus colegios y que ya no teletrabajan y no pueden cuidar de los niños.

Aclaran los médicos varios aspectos a tener en cuenta por las familias:

-Recurrir a la baja médica para otro fin (que no sea la dolencia del que lo solicita) es desvirtuar y devaluar cualquier acto médico

-De ninguna manera la baja médica puede convertirse en un recurso utilizado para dar soluciones a problemas que no son médicos sino de carácter social y laboral.

-Si el hijo es positivo en Covid-19 los padres serán considerados contactos directos y por tanto tendrán que hacer cuarentena, informar a la empresa y presentar la baja médica. En este caso la baja está justificada por criterios clínicos.

-Y qué hacer si un hijo debe cumplir cuarentena de forma preventiva porque se le considera contacto de un caso confirmado de Covid-19. Entonces el Colegio de Médicos asegura que en ausencia de un diagnóstico positivo, no hay justificación para una baja médica. La solución se tiene que prever en un circuito de carácter sociolaboral.