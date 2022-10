En estos últimos días, tras el anuncio de Vladímir Putin de una movilización parcial militar y el desplazamiento del submarino Bélgorod, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Rusia durante la guerra ruso-ucraniana. Joe Biden, el presidente de EEUU, ha asegurado este viernes que estamos "por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, ante la amenaza de un arma nuclear".

Sin embargo, varios expertos han explicado que un ataque con Poseidón no sería posible por el momento. Y han fechado el año en el que se podrá lanzar este "arma del apocalipsis".

Hasta 2027, al menos, tal y como han dado a conocer esta semana varios expertos en la materia, no estaría operativa, por lo que no deberían asustarnos los movimientos del submarino submarino Bélgorod, que podrían ser "pruebas convencionales" y no supondrían una amenaza para los países de Occidente, que no descartan los ataques.

Esta teoría es confirmada por el investigador Guillermo Pulido, experto en defensa internacional. Explica que este proyectil, Poseidón, no está aún listo y añade que Bélgorod no está ni siquiera "plenamente operativo para el combate".

"El Poseidón es un arma muy inmadura y por ahora es solamente un concepto, y el Bélgorod está solamente haciendo pruebas en el mar, no preparándose para ejecutar un ataque contra la OTAN", ha concluido. Esta última, por su parte, asegura que no "ve ningún cambio en la postura nuclear de Rusia".

Joe Biden insiste: estamos ante una amenaza nuclear

Este viernes, el propio presidente de EEUU, Joe Biden, ha insistido en que podría producirse una amenaza nuclear, asegurando "conocer a Putin".

"Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos una amenaza directa del uso del arma nuclear si, de hecho, las cosas continúan por el camino que van", ha subrayado.