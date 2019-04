Crean una plataforma que pone en contacto a los españoles emigrados durante la crisis con administraciones públicas

La salida de españoles al extranjero en busca de trabajo sigue aumentando. El año pasado se fueron 76.197 personas, un 3,2% más que en 2016. En este momento hay casi dos millones y medio de compatriotas fuera de España. La mayor parte en América, casi un 62%, y en Europa, casi un 35%.

Cristian y José Antonio son dos ejemplos de los miles de jóvenes que se fueron de España en plena crisis buscando una oportunidad.

En su país de acogida han alcanzado unas metas y un estatus al que ahora no quieren renunciar y por ello la vuelta es deseada pero no a cualquier precio.No solo se trata del salario, también están las condiciones laborales, la conciliación etc.

El caso de Diego es el del que regresa, él lleva ya dos años en España después de haber pasado diez en Berlín, junto a un amigo montó una plataforma que se encarga de poner en contacto a quienes quieren regresar con Administraciones Públicas y empresas con las que colaboran.