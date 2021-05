Confusión de vacunas entre dos mujeres con el mismo nombre y mismo centro de salud

Ambas se llaman Carmen Álvarez Álvarez, ambas residen en Ponteareas (Pontevedra), ambas comparten centro de salud, pero una de ellas ha recibido ya las dos dosis de la vacuna y la otra no. El error es, posiblemente, informático pero, además de haber provocado que se conozcan, también ha desencadenado la campaña común para que vacunen a las dos Carmen por igual.

Extrañada por recibir un segundo mensaje

Las dos fueron llamadas para la primera dosis, sin aún saber la una de la otra, al mismo lugar, el mismo día y con media hora de diferencia entre ambas. Volvieron a su casa, pasaron las semanas y el 28 de abril, la primera Carmen recibió un mensaje para recibir la segunda dosis de la vacuna. "Justo me enviaron el mensaje, se lo dije a mi hijo y a la media hora me llegó otro citándome para ese mismo día, con un DNI que no era el mio", explica. Alertó entonces a las autoridades sanitarias de que debía haber un error, pero sin éxito. Acudió al centro de salud, la inocularon y regresó a su vida habitual.

Preocupada porque no le llegaba el mensaje de la segunda dosis de la vacuna

La segunda Carmen empezó a impacientarse al no recibir el mensaje para citarla para recibir la segunda dosis. “Pasaban los días y miraba el teléfono, no tenía notificaciones, pregunté a mis familiares, todos ellos las tenían y entonces llamé al centro de salud. Allí me dijeron que ya estaba vacunada, pero yo les dije que no”, cuenta. Ese mismo día le facilitaron el número de teléfono que figuraba como suyo y descubrió, así, a su tocaya ya vacunada.

Juntas han iniciado una campaña para solicitar que la segunda de las Carmen sea vacunada como la primera pero, por ahora, no ha recibido la llamada pertinente. Una serie de coincidencias que les ha llevado a conocerse y a pelear para que se subsane el error.