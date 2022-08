El conductor del coche encajado en el metro de Madrid retuvo a una rehén: "¡A mí no, por favor!"

Se conocen nuevos detalles del coche que entró, el pasado martes, en una estación de metro de Madrid, donde quedó encajado y sin poder salir. El conductor, además de robar ese mismo vehículo, había cogido a una chica como rehén, a quien retuvo cuando la policía iba a detenerle.

Este miércoles, se dieron a conocer nuevos detalles sobre los hechos, así como del responsable. En un vídeo que se ha difundido, se pueden ver los momentos de tensión vividos en el intercambiador de metro y autobús de Plaza Elíptica, sobre la medianoche del martes.

Retiene a una chica para evitar la detención

Resulta que, una vez el coche se quedó atascado en las escaleras, el conductor huyó por una de las ventanillas del automóvil y, justo antes de ser acorralado por los agentes, cogió a una chica como rehén para evitar ser detenido, dando lugar a una delicada situación.

"Yo no quiero hacer daño a nadie, yo la suelto", dijo el conductor, sin camiseta y notablemente alterado, mientras cogía del cuello a la chica, "no le voy a hacer nada, nada, sólo quiero que me escuchéis", reiteraba.

La mujer, fruto del miedo y del nerviosismo, no se quedó quieta, sino que forcejeó con el hombre, mientras suplicaba ayuda a los agentes. "A mí no, por favor, por favor", decía, "ayúdame", solicitó al agente.

Tras varios forcejeos, se sabe que la chica consiguió zafarse del conductor, quien fue detenido en el acto. Por su parte, los bomberos se encargaron de extraer el coche de la estación, en una operación que duró más de dos horas.

Positivo en cocaína y con antecedentes

Los agentes realizaron un test de alcohol y drogas al detenido, quien dio positivo en cocaína y que, además, tenía antecedentes. Una vez realizados los tests, fue llevado hasta el Hospital 12 de Octubre, ya que presentaba varios rasguños.

Afortunadamente, ninguna persona salió herida del suceso. Tanto la Policía Municipal de Madrid como la Nacional se encuentran realizando las tareas de investigación para determinar qué había pasado para que el hombre robase el coche y lo empotrase en las escaleras del metro.

Por ahora, las únicas informaciones que han trascendido es que el detenido habría discutido con su pareja en una zona de Getafe. Fruto del enfado, cogió el coche en cuestión, que tenía las llaves puestas, tras enfrentarse al propietario.