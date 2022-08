Cómo regar las plantas durante las vacaciones

Irse de vacaciones implica hacer la maleta, revisar el coche, coger los papeles del perro si nos lo llevamos o llevarlo a un hotel o con algún familiar donde nos lo cuiden esos días, … Pero ¿qué puedes hacer con tus plantas?

Si no quieres cambiar todas tus plantas por cactus y no gastar agua, debes saber que existen trucos caseros, en caso de que tengas muchas plantas y no quieras gastarte un dineral en jardinería, o soluciones tecnológicas que puedes comprar directamente para cuidar a tus plantas mientras disfrutas del verano 2022. También te sirve para las escapadas, puentes o viajes exprés que hacemos durante todo el año.

Trucos caseros para regar tus plantas durante las vacaciones

Los sistemas más baratos y asequibles para regar tus plantas, tanto en verano como en invierno cuando te vas de vacaciones, son los primeros trucos que vamos a ver. Estos sistemas puedes fabricarlos con restos de botellas, con vasos, … Es decir, con materiales que tienes en casa. En caso de tener que comprar algo no te llevara un coste económico de más de 20 euros.

Sistema de riego por goteo casero. Necesitamos un cordón de algodón y un recipiente con agua, el recipiente puede ser de cristal, una botella de plástico cortada por la mitad, una olla o un tupper. La principal característica de estos es que deben de ser grandes y tener fondo.

Sistema de riego artesano por cordón. Es uno de los más conocidos para estas situaciones, además es muy fácil de preparar. En primer ligar coloca un recipiente lleno de agua cerca de las plantas en la que vas a poner este sistema. Los recipientes pueden ser un jarrón de agua, tupper, olla, botella reusada, etc. Seguidamente, coge el cordón que tengas preparado. Es muy importante que este llegue al fondo del recipiente. Un extremo del cordón lo colocas en la tierra de las plantas y el otro dentro del recipiente de agua. De esta forma, el cordón se humedece y proporciona a la planta el agua que necesite. El número de cordones adheridos a la maceta dependerá del tamaño de la planta.

Sistema de riego artesano por tubo de goma. El procedimiento es el mismo que con el cordón o hilo. La diferencia es que el tubo de goma o manguera debe estar bien colocada y el recipiente de agua en una altura superior al de la maceta. De esta forma crea una especie de arco por el que cae el agua.

Sistema de riego con botellas de plástico o cristal. También suele llamarse sistema de la botella invertida por riego. Este sistema es para las plantaciones de jardín o para aquellas plantas que necesitan mucha cantidad de agua. Este sistema de riego es para vacaciones o periodos cortos fuera de casa. Necesitas una botella con cuello estrecho. Una vez lo tengas el sistema es muy sencillo. Tienes que llenarlo de agua y clavarlo en la tierra. Ten en cuenta que este sistema da a la tierra una cantidad abundante de agua, con lo cual el riego se agota antes.

Invernadero casero. El último truco casero para regar las plantas consiste en hacer un invernadero individual por planta. Envolverlas en un plástico transparente que deje pasar la luz. En el fondo, debajo del tiesto, un trapo húmedo. Toda la humedad que la planta pierda se quedará en la bolsa y volverá. También puedes hacerlo con botellas, envases, vasos de plástico, hueveras, etc.

Agua Gelificada. Puedes compra o hacerlo de forma casera. El agua gelificada hace que las plantas sobrevivan porque la tierra del tiesto irá pidiendo agua y el efecto del gel es ir suministrando a la planta el agua.

Sistemas de autorriego

Los sistemas de autorriego podemos encontrarlas en cualquier tienda de jardinería u hogar. Online puedes encontrarlo en Amazon.

Macetas de autorriego o hidrojardineras. Estos sistemas nos permite olvidarnos del riego de las plantas entre una semana y diez días. Son macetas inteligentes que llevan incorporado un depósito para el agua y un sistema de autorriego.

En cuanto a su funcionamiento, están compuestas por dos contenedores. Un contenedor situado en la planta y el otro en la zona inferior de la maceta. Es en esta última zona donde se acumula el agua. De este depósito salen unos tubos o mechas que conectan el suelo lleno de agua con la superficie o cuerpo del macetero que es donde se encuentra la planta. En otros casos el cuerpo se conecta con el suelo de la maceta porque en la barrera que hay entre un lateral de la maceta y otro hay pequeños cubículos que permiten pasar a la raíz de la planta y suministrarse el agua.