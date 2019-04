¿Cuál es el límite entre un mensaje sexista y un delito?

"No es no" es el grito más escuchado contra una de las consecuencias más graves del machismo, pero no es la única. ¿Qué pasa con los mensajes sexistas, como por ejemplo, los de las chapas confiscadas en Pamplona por la policía foral? ¿Legalmente, pueden suponer un delito?

La penalista Beatriz de Vicente cree que "hay expresiones que valdrían tanto para decírselas a un hombre como a una mujer, me resulta difícil encajarlas en un tipo penal".

El piropo, también, en el punto de mira. Podemos llama acoso callejero a determinadas proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual. Piden que se castigue con multas y trabajos para la comunidad. ¿Pero qué dice la ley ahora?: "El Código Penal solo tipifica como delito leve el insulto siempre y cuando haya una relación de pareja o análoga".

Otro debate, dónde colocar la frontera del consentimiento en los actos sexuales. El gobierno dice que "si una mujer no dice sí, expresamente, todo lo demás es no", en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo. Pero lo difícil es cómo concretar ese sí. Y articular leyes en este sentido no es fácil. En Internet ya hay quienes se mofan del asunto con documentos de aceptación de relaciones sexuales.