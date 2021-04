Cocina de casa a casa: la nueva forma de disfrutar en tu hogar de una comida casera

Para aquellas personas que creen que como la comida de casa no hay nada, esa comida que tanto les gusta ya pueden pedirla a domicilio. El auge de los pedidos a raíz de la pandemia ha hecho que aumente este tipo de servicio "de casa a casa".

"Trabajaba en un restaurante y era jefe de cocina, me había casado y quería formar una familia", explica Agustín, cocinero. Sin embargo, cambió el restaurante por cocinar en casa, mediante esta plataforma le fueron saliendo clientes y puso conciliar hogar con fogones.

Un repartidor lleva directamente a la mesa del cliente el plato casero. Una idea que surgió en Sudamérica: "Estuve viviendo un año en Santiago de Chile y allí estuve trabajando en la zona financiera y lo que más triunfaba era la comida que vendían las amas de casa, te llevaban la comida desde su casa a la oficina, ahí fue donde pensé que podría profesionalizar esta actividad entre particulares", asegura Jorge Palao, CEO de Cocopi.

Entre los cocineros y cocineras de esta web encontramos también a amas de casa: "Siempre me ha gustado cocinar, me entretiene, me relaja y además gano un poco de dinerito, así que me viene fenomenal", nos cuenta Mercedes, cocinera.

Para Yerli, también con familia le ha resultado un negocio muy hogareño: "Era algo que me podía permitir estando embarazada, trabajando desde casa". Hay decenas de cocineros en esta plataforma, aunque de momento solo está en la Comunidad de Madrid, con distintas especialidades para comer en casa, con cocina hecha como en casa.