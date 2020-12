La demanda de cirugías y tratamientos estéticos se dispara durante la pandemia del coronavirus

Visitamos una clínica de estética. "Arreglarme la mirada". Eso quiere Esther, unos pequeños retoques. Y como ella, miles de personas están acudiendo a estos centros durante la pandemia del coronavirus.

Demanda de retoques

"Tenemos completo. Lista de espera de un mes" aseguran desde una clínica de cirugía estética. "No paramos. Es una locura", añaden desde este centro durante la segunda ola del coronavirus.

Elisabeth Álvarez, propietaria de una clínica estética, responde a la pregunta ¿Por qué se ha disparado la cirugía estética? "Hay mucha gente que está en ERTE. Mucha gente teletrabajando ha facilitado mucho poder hacerse tratamientos".

"O bien teletrabaja en su casa o está en ERTE con lo cual nadie se entera" explica Álvarez. "Nadie se entera porque no vamos a la oficina" durante la pandemia del coronavirus.

No se ven los moratones de las intervenciones quirúrgicas. "Tengo más tiempo ahora, más dinero, no viajo y prácticamente no salgo de fiesta. Ese dinero lo invierto en mí" afirma un paciente que acude por segunda vez.

Si la economía lo permite y los ahorros también, muchos optan por esto. Retoques en plena pandemia del coronavirus. Y por eso, porque lo que ahora se ve más, los ojos, la cirugía de párpados es lo más demandado.