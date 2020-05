Celebran un macrobotellón con 3.000 personas en Tomelloso, Ciudad Real

El recinto ferial de Tomelloso se ha despertado repleto de basura y restos del macrobotellón celebrado anoche, en el que participaron nada más y nada menos que unos 3.000 jóvenes.

Los vecinos de Tomelloso, uno de los municipios más afectados por el coronavirus de Ciudad Real, han mostrado su enfado al ver lo sucedido. Según apuntan los medios de la zona, los jóvenes habrían formado grupos que superaban el máximo de personas permitidas según la fase 1 de la desescalada del coronavirus, en la que se encuentra Ciudad Real, que pasará mañana a la fase 2.

Muchos vecinos de la zona no podían salir de su asombro al ver los restos del macrobotellón cuando salían a pasear por Tomelloso. No es la primera vez que se han celebrado botellones no permitidos en distintos puntos de España.

El 70% del territorio español se encontrará a partir de mañana al menos en la fase 2 de la desescalada, pero este tipo de actividades siguen sin estar permitidas. Desde el Gobierno felicitan el comportamiento del conjunto de los ciudadanos, pero alertan de que el virus sigue estando ahí, por lo que hechos como este pueden poner en riesgo la salud del resto de personas.