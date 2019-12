“Catástrofe humanitaria” en el centro de menores La Purísima de Melilla

Condiciones que "atentan gravemente contra la dignidad". Así define el informe de la consejera de Hacienda de Melilla la "catástrofe humanitaria" que sufre el centro de menores La Purísima, en Melilla. Según informa Cadena Ser, el escrito ha sido remitido a la Fiscalía del Menor para denunciar la situación de "colapso residencial" del centro.

En el documento,firmado el 20 de diciembre, Dunia Almansouri, la responsable de Hacienda, habla de grave peligro "en relación con la vida misma de los migrantes". Además, la consejera asegura que el centro "no cubre las necesidades básicas de los residentes". El escrito informa a la Fiscalía sobre su intención de no prorrogar el contrato con la empresa adjudicataria, al considerar que sería ilegal hacerlo en estas circunstancias

Las fotografías adjuntadas en el informe revelan las pésimas condiciones de los menores, que duermen hacinados en el suelo. Además, Dunia Almansouri ha sumado detalles sobre la situación de los jóvenes en el programa 'Hoy por hoy'. "Niños amontonados, mal olor porque no estaban en unas condiciones higiénicas adecuadas. No había productos de aseo suficientes, los niños durmiendo con ropa sin pijama, colchones debajo de las literas. Ni en una cárcel de un país de los que peores condiciones puedan tener nos podríamos encontrar a presos a esa situación", ha asegurado Almansouri. El centro ha llegado a albergar a 900 menores, en su mayoría, migrantes no acompañados, cuando su capacidad es de tan solo 200 plazas.

Los trabajadores de la empresa adjudicataria ya han anunciado una huelga, ante un posible cese del cese del contrato el próximo 7 de enero, día en el que este concluiría si no se da una prórroga de última hora.