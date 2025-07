La carta del hijo mayor de Juana Rivas al juez sobre el trato a su hermano: "Sufrió una tortura psicológica"

El hijo mayor de Juana Rivas ha denunciado a su padre por coaccionar a su hermano pequeño en el punto de encuentro cuando el niño iba a ser entregado. Los abogados de Juana Rivas han recurrido al Ejecutivo para que se aplique el Convenio de la Haya. Por el contrario, el Ministerio de Justicia afirma que está estudiando todas las posibilidades y que no podrá actuar.

Gabriel, así se llama el hijo mayor de Juana Rivas, ha acusado a su padre y a su psicóloga de coacciones, alegando que "sometió a Daniel, su hermano pequeño, a un durísimo interrogatorio". Dos horas y 37 minutos en los que explica al juez que "sufrió una tortura psicológica" intentado que admitiera que quiere volverse a Italia e incluso provocándole "una crisis de ansiedad".

Esto es algo que refleja el informe de otra psicóloga, por parte de Juana Rivas. Escuchando las palabras del niño llorando, decía que su padre "ha estado 7 años pegándole y no puede más". Se trata de cuatro páginas que la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego ha trasladado a la Fiscalía. "El niño tiene que ser escuchado", ha manifestado Rego.

En un intento del Gobierno por impedir que el hijo menor de Juana Rivas se fuera con Francesco Arcuri, los expertos lo tienen claro. "El Ministerio de Justicia no tiene competencia para dejar sin efecto la ejecución de una resolución judicial firme", ha aclarado Ana Clara Belío de ABA Abogadas subrayando que esta institución es "completamente independiente".

A pocas horas de que su hermano vuelva a Italia, Gabriel solicitaba en otra carta a "cualquier autoridad competente de España" que "no permitan que lo seden y entreguen" como hicieron con él hace 8 años.

El Gobierno estaba sopesando la petición de los abogados de Juana Rivas sobre aplicar el Convenio de la Haya para suspender la entrega del niño. Sin embargo, el Ministerio de Justicia se pronuncia y afirma que sololos tribunales pueden suspender la ejecución de una sentencia pero se compromete a estar en contacto con las autoridades italianas para supervisar el bienestar del menor. No obstante, cabe recalcar que el Gobierno no tiene capacidad para actuar porque no dicta sentencias.

La carta del hijo menor de Juana Rivas

El hermano menor también se ha manifestado con cartas manuscritas y dirigidas al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children, que no quiere abandonar España para irse con Francesco Arcuri."Nadie me escucha, ya tengo once años y sé lo que quiero para mi vida" ha revelado en su carta.

Una noticia que se suma la última orden de la Audiencia Provincial de Granada que haya ordenado que se investigue a Juana Rivas por sustracción de menores. Francesco Arcuri la había denunciado por no haberle facilitado que el niño volviera con él por Navidad, cuando correspondía hacerlo. Pero un juzgado español archivó esa querella. Este jueves una instancia superior la reactiva.

Recordemos que la entrega del menor a su padre estaba prevista para este martes. Con la negación del menor a irse con su padre y el revuelo mediático, se aplazó para este viernes. Fue lo que acordó la juez de Primera Instancia 3 de Granada a petición de los especialistas que atendieron al niño en el punto de encuentro familiar. De esta forma, la entrega del menor no se verá sometida a "exposiciones innecesarias".

