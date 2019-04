Carlos y David, dos ejemplos del nuevo modelo de padre del siglo XXI

Para nota es la labor de Carlos que desde hace 4 años cuida, educa y da cariño a su hijo, adoptado con 10 años.

"Nosotros no somos realmente excepcionales ni bichos raros. Intentamos cubrir nuestras necesidades igual que los recursos, las económicas, las afectivas o cualquier otra" cuenta Carlos Vizcaino, padre monoparental.

"Me cuida bien , me da caña en los estudios aunque algunas veces me enfado con él pero después ya lo solucionamos" dice Yeison Vizcaino, el hijo de Carlos.

Si cuidar de un hijo en pareja no es tarea fácil, conciliar siendo uno solo es todavía más complicado pero no por el hecho de ser hombre ya que Carlos no encuentra la diferencia entre hombre y mujer.En la práctica, muy pocos países permiten a padres solteros adoptar niños. Aquellos países que si que lo permiten,ponen como condición que el niño tenga, como mínimo 5 años.

Por otro lado, tenemos el caso de David que es cada vez más común entre las parejas. Su mujer se va temprano a trabajar y es él el que se ocupa de su hija de catorce meses.

Este fin de semana su mayor regalo es ver como sus hijos avanzan en la vida con paso bastante firme.