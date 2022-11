Carla, víctima de violencia de género con 13 años: "Es ir subiendo escalones, empieza el control y luego hay golpes, peleas"

Carla tiene 21 años, pero con 13 fue víctima de violencia de género tras iniciar una relación con un chico en la que todo derivó en control y agresiones. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, cuenta su testimonio en Antena 3 Noticias de la mano de Esther Vaquero y ofrece algunas claves y consejos para todas las mujeres que puedan estar viviendo la situación que, afortunadamente, para ella ya solo es un mal recuerdo.

Carla cuenta cómo era su relación

La relación de Carla cuando tenía 13 años "empezó como una relación normal" explica la joven, pero "poco a poco es un control, es ir subiendo escalones, empieza el control, el aislamiento, luego llegan los insultos, el chantaje, luego hay golpes, peleas, va subiendo y no puede parar", asegura. Esta joven se dio cuenta de que lo que vivía no era normal gracias al testimonio de otra chica de su edad en televisión: "yo me di cuenta en el momento en el que vi en la televisión a una chica que explicaba su historia de cuando ella era joven, que tenía también unos 14 o 15 años como yo". Esta chica "iba relatando episodios que le habían pasado y fue como 'uy si esto me pasa a mi', 'esto también me pasa a mi' y ahí es cuando pude identificar que eso no era una relación mala o una relación tóxica, tenía un nombre y ese nombre es violencia de género" relata.

Cuando se vio en esta situación, Carla recurrió a su familia para pedirles ayuda. Ellos tampoco sabían con certeza qué debían hacer, por lo que acudieron a la Policía, quienes les aconsejaron y explicaron que "era motivo de denuncia". Carla denunció y ganó.

"Fue bastante duro"

Preguntada sobre cómo superó esta situación, Carla explica que "me diagnosticaron trastorno postraumático con ansiedad y depresión, empecé con mi psicóloga y gracias a ella, con muchas sesiones, la ayuda de mi familia y mis amigos pude empezar a hacer vida normal y a recuperarme y darme cuenta de que lo que había vivido no era normal y cómo empezar de nuevo".

"Una relación buena es aquella en la que te sientes segura"

Carla, tras su experiencia víctima de violencia de género, tiene muy claro en qué se basa una relación sana: "yo les diría que una relación buena es aquella en la que te sientes segura, que te sientes cómoda, entonces en el momento en el que tu relación te haga

dudar, tengas que esconder cosas, notas que estas controlada, que tienes que cambiar para gustar a la otra persona, eso ya es violencia. Tiene ese nombre, no es una relación tóxica sin más, es violencia, se tiene que parar e incluso denunciarlo".

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia de género afecta de manera directa a mujeres y niñas, es una de las más extendidas a nivel mundial. Se considera violencia de género aquella que es ejercida por un compañero o excompañero sentimental o se da en casos de violencia sexual y acoso. Dentro de la violencia de género se incluye la trata de seres humanos, la mutilación genital y el matrimonio infantil.