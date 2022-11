Eva Vázquez Lima: "Como periodistas debemos ser rigurosos para que el mensaje conmueva y haga reflexionar"

"El escaso papel de las mujeres en la política internacional", "Mujeres periodistas en tiempos de guerra", "Los medios digitales favorecen el relato de las mujeres" o "Jugarse la vida para informar no sabe de géneros", fueron algunos de los coloquios propuestos en el Congreso, organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia.

"Las televisiones, plataformas para la consecución de la igualdad y la erradicación de la violencia de género". En este foro intervinieron la coordinadora de Telecinco en Galicia, Patricia Martínez, la redactora de TVE-Galicia, Ana Lorenzo y la delegada de Atresmedia TV en Galicia, Eva Vázquez Lima.

"¿Cuál es la misión de los medios de comunicación y cuál es nuestra misión como periodistas?", con esta pregunta comenzó su intervención la periodista Eva V. Lima. "Tenemos la mejor arma: la palabra. Y, con ella, debemos llegar a nuestro receptor con un mensaje que le conmueva, le haga reflexionar y, en el mejor de los casos, le ayude a actuar". Sólo de esta manera, asegura Vázquez Lima, conseguiremos nuestro fin que no es otro que "construir una sociedad más crítica, más culta" y, por lo tanto, "un mundo mejor y más igualitario".

En el caso concreto de Atresmedia, la periodista destacó el compromiso de su empresa con las causas sociales y, en concreto, en la erradicación de la violencia de género con un potente proyecto mediático. "Ante el maltrato, tolerancia cero" es la apuesta de Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña que nace para erradicar la violencia de género.

Eva V. Lima ha explicado que Antena 3 Noticias emite "un programa especial sobre la violencia de género cada año". En el próximo, la periodista ha adelantado que participará Noelia Míguez, una mujer gallega, víctima de la violencia machista, a la que su novio intentó asesinar asestándole ocho puñaladas. "Ella ha conseguido sobrevivir y ahora nos presenta su libro 'Ocho señales. Cuestión de vida o muerte' para ayudar a otras mujeres que hayan pasado por una situación similar a la suya", explica.

Contar con testimonios en programas de televisión, recoger el mensaje de esta mujer y divulgar es, según Eva V. Lima, "una muestra más de nuestra implicación en la erradicación de la lacra de la violencia de género. Tenemos que ser capaces de recoger estos testimonios, ser sensibles con cada historia, y contarla, divulgarla para no dejar a nadie indiferente ante lo que, desgraciadamente, sigue sucediendo en este siglo XXI".

Un 20% de los jóvenes considera que controlar los horarios o la forma de vestir no es violencia de género

En su intervención la delegada de Atresmedia TV en Galicia dio, en primicia, algún dato del macro estudio realizado por la Fundación Mutua Madrileña, sobre la percepción en la sociedad española de la violencia de género.

"Un 20% de los jóvenes considera que controlar el teléfono de su pareja, sus horarios o su forma de vestir no es violencia de género". Ante esta realidad, Vázquez Lima aseguró que los periodistas no pueden permanecer "impasibles". "Me dirijo -sobre todo- a vosotros jóvenes y futuros periodistas que estáis en este auditorio: vuestra misión no es otra que la de informar, informar e informar. Con rigor, con honestidad y con el fin de constatar realidades y remover conciencias".

"En Atresmedia TV ponemos nuestro grano de arena -como periodistas y como seres humanos- construyendo y divulgando mensajes que ayuden a formar una sociedad "más madura y comprometida". Y "sólo así entendemos el periodismo", apostilló la periodista.