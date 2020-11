La cantante Amaia Romero ha informado a través de sus redes sociales de que ha dado positivo en coronavirus, la artista asegura que se encuentra bien y que su contagio ha sido algo "inesperado". Debido a esto confirma que se suspende su concierto en San Sebastián (País Vasco).

"Hola. He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa. Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto" ha escrito Amaia Romero en su cuenta de Twitter. Las redes sociales se han volcado en mensajes de ánimo y apoyo con Amaia Montero.

Amaia Romero iba a dar un concierto en la sala Kursaal de Donosti el próximo 15 de noviembre, sin embargo debido a su contagio se ha suspendido por segunda vez. La actuación de la artista en el País Vasco parece estar gafada ya que ya el pasado 11 de octubre tuvo que aplazarse por otro positivo de coronavirus en el equipo.