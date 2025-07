El camino de Santiago vuelve a batir récord de peregrinos y nacionalidades

Para conseguir la Compostela, el documento que acredita que hemos peregrinado a Santiago, es necesario completar –al menos- 100 kilómetros del trayecto. En el primer semestre de este 2025, la Oficina del Peregrino de la capital gallega ha entregado 227.972 Compostelas, un 9% que en el mismo período del año pasado.

Esto sin contar a todos los que hacen la ruta pero no lo acreditan, es decir, no sellan en cada uno de los puntos del Camino que hay que hacerlo o, directamente, hacen menos kilómetros de los requeridos y aunque se definan como peregrinos no cumplen los requisitos. Por tanto la cifra es, sin duda, mayor. Y el incremento posiblemente también.

Religión, paisaje, superación: los motivos son muchos

Aún así, haciendo uso "solo" de los datos de los que disponemos, son números para celebrar, no hay duda. El Camino de Santiago está en auge y cada vez son más los que recorren estas rutas milenarias que confluyen en la Catedral de Santiago donde reposan los restos del Apóstol.

Los motivos son muchos y diversos. La religión es el originario, el primero, el principal. Pero a lo largo de los años se han unido muchos otros. El entorno, la naturaleza, el paisaje, el espíritu de superación al completar cada etapa, el tiempo con uno mismo, la conexión con las personas que se encuentran en el recorrido... Personas de todos los lugares del mundo.

Más de 180 nacionalidades

De las 227.972 Compostelas entregadas de enero a junio de este año, 143.110 se otorgaron a peregrinos extranjeros. Más de 180 nacionalidades se han registrado, siendo la más numerosa la estadounidense con 21.028 Compostelas, seguida de Portugal con 13.206, que este año ha desbancado del segundo puesto a Alemania, un clásico entre los peregrinos que llegan a Galicia.

Entre los nacionales, los madrileños siguen siendo los que ocupan el primer puesto de la lista. Aunque también son muchos gallegos los que se animan a completar alguna de las rutas. No se cumple aquí aquello de que nadie es profeta en su tierra, parece que el auge que está tomando el Camino despierta un interés cada vez mayor también para los más cercanos.

Una historia detrás de cada peregrino

Basta con acercarse a la Plaza del Obradoiro para encontrar un sinfín de historias de todos los tipos. Un velo metido en una maleta que una novia ha transportado durante su luna de miel convertida en Camino de Santiago para sacarse una foto en el Obradoiro. Un grupo de amigos llegados de distintos lugares de España y reunidos para caminar juntos.

Un padre y una hija venidos desde Argentina para completar la ruta de la mano. Una mujer que a sus 85 años suma ya más de 50 Caminos y nada más pisar la Catedral empieza ya a planear el siguiente. Un novio que ha peregrinado con el anillo de compromiso en el bolsillo durante días y que hace la famosa pregunta nada más entrar en el Obradoiro. De todo. No hace falta buscar. Sentarse, levantar la vista y deleitarse con la piedra hecha historia y las historias hechas Camino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.