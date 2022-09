El calvario de Patricia, agredida por tres okupas delante de su hija: "Me dejaron el cuerpo morado"

Patricia reside en Parla y desde hace unos años vive en un auténtico infierno por culpa de los okupas. Cuando le tocó el piso del IVIMA no podía imaginar lo que tendría que sufrir: amenazas, insultos, agresiones delante de su hija, cortes en la luz y el agua...un verdadero calvario.

En 2008 le dieron la vivienda, pero en 2012 las cosas en su bloque empezaron a torcerse y algunos residentes decidieron marcharse. Según se iban porque no podían aguantar el ambiente, los pisos eran okupados. "Comenzó como un mal rollo entre vecinos. Luego llegaron los okupas, que son los familiares de estos vecinos. Ahora son los que me están haciendo la vida imposible, se han adueñado del inmueble entero", relata.

Según explica al principio los enfrentó: "Yo me resistí y a partir de ese día la guerra contra mí ha sido brutal", cuenta. Asegura que incluso la rodearon hasta 20 personas y llegó un momento en el que solo salía de casa de madrugada por miedo a encontrárselos. "A más vecinos les han hecho muchas cosas. Una vecina del bajo se tuvo que marchar porque al hijo le sacaron una navaja, y a otro le pegaron", confiesa.

"O nos das la casa o te la quemamos"

En 2019 le detectaron un tumor cerebral, situación que aprovecharon los okupas para presionarla aún más: "Al día siguiente de enterarse vinieron a querer okupar mi casa, eso o me la quemaban. Me rodearon y salí de allí como pude, hasta el día de hoy. Estuve mucho tiempo sin querer denunciar pero ya lo he intentado todo por todos los medios, he puesto reclamaciones en el IVIMA", explica.

Lo último que sufrió Patricia fue una agresión delante de su hija de 7 años: "Estaba en el patio y la nuera de una de las matriarcas, sin mediar palabra, me dio un tortazo delante de mi hija. Después me agarró del pelo y me tiró al suelo... Entre tres personas comenzaron a darme patadas".

Un suceso que supuso un trauma para la pequeña: "Mi hija está traumatizada. La insultan también a ella y ha desarrollado una fobia hacia los gitanos, les tiene pánico", asegura.

Desalojar okupas en 48 horas

Para hacer frente a la situación de okupación en España, el PSOE ha adelantado que va a modificar la ley para permitir que los jueces puedan desalojar a los okupas "en un máximo de 48 horas".