Calculadora: ¿Cuánta comida necesitas en estas semanas de cuarentena?

Salir a comprar es una de las actividades necesarias que se añadieron en el decreto del estado de alarma por coronavirus. Sin embargo, se recomienda no salir todos los días a comprar.

Esto conlleva a tener que comprar en mayor cantidad y, depende del tamaño de la familia, pueden llegar a ser compras interminables. Sin embargo, Omni Calculator ha creado la calculadora idónea para saber cuánta comida necesitas durante la cuarentena. Solo hay que añadir los miembros de la familia y te da el resultado.

El objetivo de esta calculadora es ayudar a saber la cantidad que necesitas de un alimento concreto. Pretende demostrar que no es necesario arrasar con todos los alimentos en el supermercado, aunque no significa que no se pueda comprar de más.

El cálculo que realiza se basa en alimentos básicos. Tampoco tiene en cuenta si se realiza algún tipo de dieta o de restricción alimentaria. Es una aproximación generalizada.

Además de la calculadora te explica varias cosas importantes. Entre ellas está la fecha de caducidad. Si se compra en gran cantidad un alimento y caduca, lo más seguro es que se desaproveche. También recomienda salir a comprar con una lista realizada, así no se pierde tanto tiempo viendo qué coger y solo se coge lo que realmente se necesita para que otro también pueda coger.

Omni Calculator no solo tiene una calculadora de alimentos, sino que también te calcula otras cosas como el papel higiénico. La necesidad de comprar gran cantidad de papel higiénico ha provocado su escasez.

Otras calculadoras que incluyen van desde las financieras, para saber el impacto que la cuarentena puede tener. O el impacto y consecuencia de adoptar unas buenas medidas de aislamiento y distanciamiento durante esta cuarentena.