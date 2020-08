Cada familia se gastará un 2,1% más en la vuelta al cole que en el curso pasado, unos 380 euros por alumno

El próximo 27 de agosto tendrá lugar una reunión muy importante para el próximo curso escolar, cuyo inicio está programado para el próximo mes de septiembre. En ella, se reunirán el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la Ministra de Educación, Isabel Celáa, con las comunidades autónomas para afrontar las medidas frente al coronavirus en la vuelta al cole.

Es una incertidumbre cómo será el regreso presencial a las aulas. Lo que es seguro es que esta vuelta al cole será más cara que el año pasado. La factura para las familias se va a encarecer más de un 2,1%. A los clásicos libros y uniformes, este año hay que añadir los aparatos electrónicos necesarios para estudiar online. De media, el gasto será de unos 380 euros por alumno.

La compra de estos materiales escolares preocupa a las familias por el coste y porque aún no tienen claro qué necesitarán sus hijos: "Es que aún no he comprado nada", "No sabemos nada, si tenemos que comprar y qué tenemos que comprar". afirman dos madres.

El problema se agrava si hay clases a distancia, porque no todos pueden permitirse comprar dispositivos electrónicos por el alto costes de estos: "El niño tiene que comprar una tablet y para mí es imposible comprarla", asegura Nerea.

Esta incertidumbre también afecta a las librerías: "Este año ya ha sido muy duro con el cierre. Ahora la vuelta al cole era nuestra esperanza pero se ha quedado en el limbo"asegura Valentín García, propietaria de una librería, quien explica que no tiene pedidos.