Black friday 2020: ¿Cuál es el origen del 'viernes negro'?

Si algunas vez eres de los que te has preguntado sobre el origen del Black Friday, no te preocupes, definitivamente no eres el único que ha pensado sobre cual es el origen de este término. Muchos esperan con ansias las increíbles ofertas del Black Friday en España para 2020, ya que es ese día especial del año en el que las marcas de renombre anuncian ofertas para ahorrar unos euros.

Desde productos electrónicos hasta toda clase de ropa, pero ¿cuál es el origen del Black Friday? Cómo el nombre de Black Friday ha cambiado de significado a lo largo de los años, pasando de significar la ruina financiera a increíbles ofertas para ahorrar dinero, la tradición detrás de la frase Black Friday ha evolucionado a lo largo del tiempo

Origen del Black Friday

Desde la famosa historia de los hermanos de Wall Street que lo perdieron todo a manos de la policía de Filadelfia, hasta las ofertas de las tiendas que conocemos y que deseamos hoy en día, de ahí es de dónde proviene la frase Black Friday.

Fue en 1869, cuando dos financieros de Wall Street llamados Jim Fisk y Jay Gould compraron una gran cantidad de oro con la esperanza de que el valor se disparara de forma espectacular. Su intención era venderlo para obtener una grandes beneficios, pero antes de que pudieran, el mercado del oro se derrumbó en los Estados Unidos y perdieron toda la inversión

El fatídico día se denominó "Viernes Negro" o más conocido como Black Friday ya que en esa época, los días catastróficos se denominaban "negros". No fue hasta la década de 1950 que la frase Black Friday se comenzó a usar para relacionarla con las compras. Fue cuando realmente comenzó el origen del Black Friday.

El 27 de noviembre, Black Friday, se presenta durante los días posteriores a la festividad estadounidense de Acción de Gracias. En Filadelfia, la tradición reunía a miles de compradores y comerciantes, turistas y casi cualquier otro tipo de persona solían viajar a la ciudad ese día para el partido de fútbol entre el Ejército y la Marina. La concentración de gente creaba un caos absoluto en la ciudad y por eso, la policía de Filadelfia tenía que trabajar durante jornadas interminables y agotadoras.

Los agentes de policía usaron la frase Black Friday para referirse a este día tan complicado. Pero el termino no daba buena publicidad a la ciudad de Filadelfia así que algunos trataron de cambiarlo al 'Gran Viernes' pero no acabó de cuajar esta expresión.

Y llegamos a finales de 1980, en todo el territorio de Estados Unidos, Black Friday se usaba comúnmente para referirse a las ventas que tenían lugar sobre los días posteriores al 27 de noviembre justo después de las vacaciones de Acción de Gracias.

Las ofertas del Black Friday también hacen referencia a los comerciantes que se benefician durante ese fin de semana y suelen sacar sus negocios de los 'números negros'. La frase tiene su origen en cómo los contables usaban la tinta negra para las anotaciones de las ganancias en sus libros, a diferencia de la roja que se usaban para registrar las pérdidas en los negocios.