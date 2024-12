Gamarra defiende a Mazón tras la DANA , mientras Bernabé exige que explique "por qué no estaba y no respondía"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado este sábado la defensa que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho de la gestión de la dana realizada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Apañados vamos como país si eso es a lo que quiere que optemos los españoles y las españolas", ha manifestado la socialista antes de intervenir, como secretaria de Igualdad del PSOE, en un acto conmemorativo del vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Bernabé ha reconocido que le sorprendió "mucho" que en su balance del año, Alberto Núñez Feijóo pusiera de ejemplo de buena gestión y de buen gobierno el trabajo de Carlos Mazón y de su Consell y ha señalado que entiende que esto también debió de sorprender "a la mayoría de los españoles".

Preguntada por las declaraciones que ha realizado este viernes del president de la Generalitat, en las que dijo que la delegada se personó en el Centro de Coordinación Operativo Integrado once horas después que él, Pilar Bernabé ha considerado que losvalencianos deben de tener mucha paciencia para escuchar estas afirmaciones.

Camino a Utiel

En este sentido, Bernabé ha explicado que el 29 de octubre se dirigía hacia Utiel, donde la dana ya estaba provocando daños. Paró a tomarse un sándwich de camino y se volvió porque la convocaron al Cecopi. A las 17:00 horas en punto se conectó a la reunión y no se desconectó hasta que le dijeron que quitara la cámara y el audio. "El señor Mazón no estaba. Él sabrá después de sus variopintas versiones cuál es la que nos va a ofrecer y con cuál nos tenemos que quedar", ha señalado, y ha manifestado que el president aúnno ha explicado "por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no se tomaron las decisiones cuando se tenían que tomar".

Factura de la comida

Preguntada por la factura de la comida que tuvo Carlos Mazón el día de la dana, la delegada del Gobierno ha insistido en que "el nivel de paciencia de los valencianos tiene también un límite" y se ha preguntado quién asesora o acompaña a Mazón para pedirles que paren y se centren en trabajar.

Ayudas Gobierno

Sobre los 40 millones que el Gobierno va a destinar a planes de renaturalización de las zonas afectadas por la dana, Pilar Bernabé ha asegurado que el Gobierno de España ha movilizado 16.500 millones en ayudas, y que esos 40 millones son "una parte", que va "en la línea de todos los proyectos que se ponen en marcha en la Unión Europea".

Ha afirmado que el Ejecutivo "va a seguir trabajando" como lo está haciendo, aportando todas sus capacidades, y ha destacado que se han movilizado 16.500 millones en ayudas y 10.000 millones en ayudas directas "que no se devuelven y que no tienen intereses".

En este sentido, ha denunciado las fake news que se han dedicado a esparcir en las últimas semanas provocando dolor e inseguridades, y provocando que muchas personas que tienen derecho a las ayudas no las pidan".

Ha considerado que centrase únicamente en esa línea, como ha hecho el Consell, es quedarse con una anécdota, y ha instado a la Generalitat a dedicarse a trabajar y a poner en marcha sus capacidades en la reconstrucción de la provincia de Valencia. "A lo mejor, si se dedicara más a eso y no a mirar línea por línea, lo que moviliza e invierte el Gobierno de España no se quedaría en la anécdota" y, sobre todo, se dedicaría a trabajar", aunque tenga un presupuesto "mermado porque se ha dedicado a quitar impuestos a los más ricos".

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que Carlos Mazón ha demostrado una "altísima honestidad política" al vincular su futuro político a la reconstrucción en la Comunidad Valenciana tras la dana y ha avisado al PSOE y Compromís que no les va a "salir gratis" dedicarse a buscar el "desgaste" tras la tragedia.

En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra ha destacado que el presidente de la Generalitat ha llevado a cabo "una reestructuración de su propio gobierno" y "con ello ha asumido responsabilidades". Y por otro lado, ha proseguido, "ha vinculado su futuro político a la reconstrucción en la que está volcado desde el primer momento".

La 'número dos' del PP ha insistido en que en este momento "lo más importante" es "centrarse en la recuperación y en la reconstrucción" de Valencia. "Y será de todo ese trabajo desde el que haya que extraer las conclusiones y, por tanto, el futuro", ha manifestado.

