¿Cómo saber si una noticia es verdadera o es fake news?

¿Eres de los que utilizan internet para informarse? Lo cierto es que cada día utilizamos este medio para conocer las noticias que suceden alrededor del mundo, pero, en la mayoría de los casos, no sabemos si la información es totalmente cierta o confiable.

De acuerdo al Parlamento Europeo, las redes sociales y sus herramientas de personalización han facilitado la difusión de información errónea que llega a miles de personas a través de las redes sociales, y que muchas veces son compartidas por los medios de comunicación. Hoy, 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Noticias, una fecha que busca destacar la importancia del periodismo y el acceso a las noticias e información verídica y confiable.

La iniciativa de este día mundial ha sido gracias a las organizaciones Foro Mundial de Editores (WEF), la red de editores dentro de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y la Fundación Canadiense de Periodismo (CJF). El objetivo es destacar la importancia de la credibilidad del periodismo, basado en hechos y noticias confiables.

Pero, ¿qué son las fake news?

Fake news, o noticias falsas, en español, hacen referencia a todas aquellas noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contexto. Estos bulos, aunque están presentes en nuestro día a día, cobran especial importancia en Internet y en las redes sociales por la facilidad que tienen de reproducirse y compartirse por los mismos usuarios. Lo cierto es que, a pesar de que Internet es una gran fuente de información, no se llega a comprobar la veracidad de los datos compartidos en ella. Por esto, es fundamental contrastar la información que estás leyendo antes de compartirla.

¿Cómo se detecta una 'fake news'?

El límite entre una noticia verdadera o falsa no se distingue fácilmente ya que, en ocasiones, los bulos, contienen cierta información de actualidad oficial o real que es sacada de contexto.

En un entorno de desinformación donde el 54% de los internautas manifiesta preocupación por no saber qué noticias son ciertas y cuáles no, ¿qué podemos hacer para distinguirlo? Desde Antena 3 te compartimos algunas herramientas que te servirán a la hora de verificar noticias verídicas de aquellas que no lo son.