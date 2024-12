Feijóo asegura que el PP ha "coincidido" con Junts en votaciones y se desmarca de los "chantajes" de Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que su partido ha "coincidido" con Junts en votaciones en el Congreso, aunque insiste en dejar claro que, a diferencia del jefe del Ejecutivo, el PP "mantiene los principios" y "no acepta chantajes". Considera un "insulto a la inteligencia de los españoles" decir que el PP está "haciendo cosas parecidas" a Pedro Sánchez.

"Quien pactó la investidura en Suiza a cambio del borrado de los delitos con el señor Puigdemont fue el señor Sánchez. Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez", ha insistido Feijóo en una rueda de prensa en la que ha realizado balance del curso político.

"Mantenemos los principios y no aceptamos chantajes"

De esta manera, ha afirmado que decir que el Partido Popular "está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles" e insiste en que el PP "ha coincidido en votaciones" con Junts "para bajar impuestos", pero "sin renunciar a ninguna" de sus propuestas. "Mantenemos los principios y no aceptamos chantajes. Prueba de que mantenemos los principios y no aceptamos chantajes es que estamos en la oposición después de haber ganado las elecciones", ha sentenciado Feijóo.

Un Pedro Sánchez "acorralado"

El líder del PP también ha considerado que el 2024 ha sido "a efectos del Gobierno un bochorno", con "una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal". Tras ello, ha recalcado que el 2025 del Gobierno "discurrirá entre los juzgados y Waterloo y, quizás, algo de Franco".

"El Gobierno puede ofrecer a los españoles escándalos, malas noticias y dolores de cabeza. Pero lo que es servir, no les ha servido", ha dicho, a la vez que ha sentenciado que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por los casos de presunta corrupción.

El PP como "única alternativa"

Entre tanto, Feijóo ha vuelto a erigir al PP como la "única alternativa" y como el "dique de contención" de la acción del Gobierno, criticando de nuevo que el Ejecutivo de Sánchez convierta "cada votación en una auténtica subasta". En este aspecto, ha hecho balance de que el PP "ha logrado algunas cosas" durante este año, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial para "preservar la independencia de la Justicia", además del desbloqueo de la Ley ELA.

Reunión con Sánchez

En su balance, Feijóo considera que "no hay razones o justificaciones" para que este año no se haya producido ninguna reunión entre él y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. No cree que Sánchez tenga un problema con él, sino que "tiene un problema con la democracia", denunciando que tardara casi tres años en reunir la Conferencia de Presidentes y que tenga "un fiscal general del Estado que trabaja exclusivamente para hacer oposición a los rivales políticos".

