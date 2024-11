La CHJ responde a Mazón: "El CECOPI se alargó, cada rato aparecía un nuevo miembro del Consell que poner al día"

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha respondido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la gestión de la DANA. Mazón señaló que el caudal del río Magro se multiplicó por 87 y que el barranco del Poyo experimentó un aumento desproporcionado. Sin embargo, desde la CHJ ha rebatido varias de sus afirmaciones.

Según explican, los datos sobre el aumento de los caudales y el estado de los embalses estuvieron disponibles en tiempo real. "La CHJ no transforma los datos en riesgos ni emite alertas; esto corresponde al CCE, que dispone de la cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables y debe evaluar las afecciones a la población", ha señalado.

Sobre las alertas, la Confederación ha explicado que, aunque el sensor del barranco del Poyo quedó inutilizado por la fuerza de la corriente, la información recopilada hasta ese momento fue enviada en tiempo real. Sin embargo, la primera alerta no fue emitida por el CCE hasta más tarde de las 20:00 horas, algo que, según la CHJ, es una falta de reacción adecuada por parte de las autoridades responsables de emergencias.

"Es cierto que estamos ante un fenómeno que ha superado cualquier previsión", ha añadido. Sin embargo, indican que la magnitud no exime a las autoridades de tomar decisiones preventivas con base en la información disponible.

En esta línea, han cuestionado que no se activara el Cecopihasta las 17:00 horas. Además, han criticado que la Generalitat no tomara medidas preventivas significativas. "El Sr. Mazón no suspendió su agenda, a pesar de que desde primera hora de la mañana empezaron las inundaciones en la comarca de la Ribera Alta", indican.

Mazón carga contra el CHJ

Mazón señaló la responsabilidad de la CHJ en lo que calificó de "apagón informativo" durante dos horas y media por parte de la entidad. "No contamos con la información suficiente", sentenció. "Se hizo lo mejor que se pudo en la situación en que se estaba, con la información de que se disponía y con los recursos con los que se contaban, que es evidente que no fueron suficientes", ha sostenido.

"Es legítimo preguntarse si nuestros sistemas de alerta funcionaron. Si era prudente contar con un único sensor de medición de caudal en todo el barranco del Poyo. Si todos los protocolos estaban ideados para corregir fallos humanos. O si todos los actores implicados en la emergencia contaban con la información suficiente para aplicar protocolos de actuación que sí funcionaron en situaciones parecidas", ha dicho.

