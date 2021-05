El aviso de Fernando Simón: "El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control"

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias, ha lanzado una advertencia durante la rueda de prensa de Sanidad ante el fin del estado de alarma por el coronavirus: "El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control. Las medidas individuales se tienen que seguir aplicando y las comunidades van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión".

Fin del estado de alarma

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias, ha notificado la situación de las UCIs en España. "Las UCI todavía tienen una ocupación alta, más de uno de cada cinco pacientes están por coronavirus. Son cifras elevadas, pero también es cierto que el pico de UCI a nivel nacional se observó hace un par de días. En general a nivel nacional estamos en fase de descenso".

"Ahora mismo no se puede descartar nada en cuanto a la evolución de la epidemia. Los datos nos invitan a pensar que la evolución no va a ser como en las tres primeras olas, pero no se puede descartar. Ahora mismo consideramos que las medidas disponibles para las comunidades y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que podemos estar expuestos ahora" ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias.

Descenso de la epidemia

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias, ha asegurado que "la epidemia ha iniciado desde hace 10 días una fase descendente, aunque es posible que en los próximos días sea más evidente. En los próximos días podemos esperar que todas las comunidades autónomas vayan a tener descensos en el número de casos diarios. Hay dos comunidades que podrían mantenerse estabilizadas. Esto no implica que hayamos dejado de tener fallecidos. Estamos en torno a 50 fallecidos diarios".

Cifras récord en vacunación

"España es el 4º país europeo con mayor ritmo de vacunación en los últimos 7 días" ha afirmado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus Calzón ha asegurado que España "ha alcanzado dos cifras récord en las últimas 24 horas".

"Hemos administrado 574.014 dosis, estamos casi en 18 millones de dosis administradas. También contamos con 302.512 personas con la pauta completa de vacunación. Concretamente, contamos con 13 millones de personas al menos con una dosis, el 27,3% de la población" ha explicado Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad.