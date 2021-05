Invertir bien el tiempo de trabajo y mostrarlo después de en las redes. Es a lo que se dedica José Insua, auxiliar de enfermería en una pequeña residencia de ancianos de Fisterra, A Coruña. Hace, habitualmente, el turno de noche en el centro y aprovecha “al menos una hora” para cantarle a sus mayores. “Normalmente de nueve a diez de la noche recorro las habitaciones y les canto para que se vayan a dormir más contentos”, nos explica.

Redes sociales como TikTok le sirven de instrumento

Pero la labor de José no queda ahí, en sus ratos libres que, confiesa, son pocos, cuelga el resultado en las redes sociales. “Es un modo de animar también al resto a que hagan la vida más feliz y más fácil a los que lo están pasando mal”, comenta. Y de ello sabe mucho este joven auxiliar de enfermería que pasó la pandemia del coronavirus en esta pequeña residencia, con quince usuarios, y en la que perdieron a dos de ellos. “Yo me iba al pasillo a llorar para que no me viesen, porque lo pasamos muy mal”, recuerda.

Su hobby es ser cantante, y su intención animar a su 'público'

Lleva quince años ejerciendo el oficio y parte de su labor la cuelga en las redes. “Es un hobby como otro cualquiera pero ya me preguntan si soy cantante”. Lo cierto es que algunos de sus vídeos acumulan miles de visitas y muchos ya le conocen como “Juseíño o cantante”.

Su repertorio es muy variado: temas en gallego, rancheras y todo lo que se le ocurre, para animar a los ancianos y difundir, además, su trabajo por Internet. Tirando de humor y buen hacer, este joven de Fisterra triunfa en las redes ayudando a los demás.