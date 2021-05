El amable gesto de un cajero de Mercadona con una clienta que ha sido aplaudido en redes sociales

Una clienta de Mercadona quiso agradecer a un cajero de Mercadona el amable gesto que tuvo con ella cuando iba a pagar la compra. La mujer le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Twitter y otros usuarios de la red social se han sumado a este reconocimiento.

En un mensaje a través de Twitter, la usuaria @PeliCornia agradeció a un cajero de la cadena de supermercados que le ayudara a colocar y ordenar su compra mientras ella buscaba su móvil para pagar. En un mensaje, en el que también mencionaba a la cuenta oficial de Mercadona en Twitter, esta clienta decía que quería darle "un 'like' muy gordo a Alberto del súper de Monsalve, en Zamora".

Aclaraba que se debía a que el dependiente no solo le había colocado bien la compra al verla "muy liada", sino que "la ha colocado con cuidado y muy bien. Lo que pesa abajo y lo blandito arriba". También añadía que le daba un 'like' porque no podía dejarle propina.

Este mensaje, publicado el pasado 4 de mayo, ha tenido numerosas reacciones ya que otros usuarios de Twitter también han querido compartir sus experiencias en la línea de caja y han aplaudido a Alberto por su buen gesto.

Además, muchas de las personas que han respondido a la publicación, pedían que Mercadona le hiciese llegar este mensaje de felicitación a Alberto por su amabilidad durante el trabajo. También, otros usuarios han alabado que esta red social también se utilice de vez en cuando para compartir comentarios positivos y no solo quejas.

La usuaria que hizo público su agradecimiento a este cajero de Mercadona ha insistido en varias respuestas en que el verdadero valor de lo que hizo este dependiente está en que "damos por hecho que las cosas deben hacerse bien, pero creo que colocarme la compra en la bolsa excede de sus obligaciones, y cuando lo hacen suelen echarla a barullo". Sin embargo, Alberto hizo esta tarea como si se tratase de su propia compra.