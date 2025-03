Aumenta el número de personas viven situaciones de racismo en España

Más de la mitad de los extranjeros residentes en España han vivido alguna situación que podría calificarse de racista y/o xenófoba. Es lo que se desprende de este informe, presentado dentro de la celebración de la V Semana Antirracista. La directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha desgranado hoy los resultados del citado informe a distintos organismo y movimientos sociales. Es preocupante que el mayor aumento sea por su color de piel o rasgos físicos, un 61%. Por contra disminuyen quienes lo padecen por sus costumbres o prácticas culturales o religión. Es lo que se concluye del estudio “Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2024”, de este ministerio.

Pero esta discriminación se podría extender también a las causas económicas. Del informe se desprende que esta discriminación también figura la situación económica (30%). También el sexismo está presente ya que se los encuestados dicen haber tenido malas experiencias por su condición o género sexual y/o orientación sexual (27%), que aumentan respecto a otros años. En este sentido, se ven diferencias en la percepción de discriminación atribuible a patrones que responden a los roles tradicionalmente asociados a

cada uno de los sexos. Los hombres experimentan más situaciones discriminatorias por origen étnico y racial en espacios públicos.

Los datos reflejan queun 12,5% de los sondeados señala que no les han dejado entrar en discotecas, bares o restaurantes, un 24,2% asegura haber percibido malas miradas en tiendas o centros comerciales y un 15,9% dice haber sido insultado por la calle. Las mujeres, de su lado, identifican esas situaciones en mayor medida en los espacios privados como la vivienda, servicios o espacios relacionados con los cuidados, como la educación o la sanidad. Además, el 24,15% de las encuestadas ha indicado haber vivido alguna situación de violencia sexual por motivos raciales o étnicos, en especial las mujeres blancas latinoamericanas.

Por países de origen

Por lo que respecta a los grupos étnicos, la población afrodescendiente, árabe y negra africana son las que en mayor proporción aseveran haber sufrido algún caso de discriminación. La encuesta también aborda las consecuencias de todas estas discriminaciones. El 23% asegura sentir tristeza, depresión o consecuencias psicológicas; un 13% afirma que les han generado desconfianza, mientras que un 20% manifiesta que estos hechos no les afectan.

Aunque se elevan en cuatro puntos las personas víctimas de discriminación que interponen una reclamación y denuncia, continúan siendo niveles bajos; solo lo hacen dos de cada diez (22,4%). De hecho, el estudio constata el problema de la "infradenuncia", ya que la mayor parte de estos episodios no se denuncian. De esta forma, el 20,6% considera que denunciar no serviría para nada, el 18,6% resta importancia al suceso, el 18,3% califica de normal que ocurran esas cosas y el 13,6% admite no saber dónde o cómo hacerlo.

Según los encuestados, es fundamental para mejorar la situación potenciar la protección y la reparación a las víctimas, actuaciones preventivas desde el ámbito educativo y mayor sensibilización. Estiman igualmente necesario el incremento de la presencia de personas de diversos orígenes en instituciones y organismos públicos o trabajar con los medios de comunicación, vitales en la generación del imaginario colectivo.

