Así son los relojes más curiosos y originales que el día 31 avisarán, campanada a campanada, de la llegada del 2017

CADA CIUDAD TIENE EL SUYO

En España no hay plaza, ayuntamiento o catedral que no tenga un reloj. Miles de personas se reúnen cada Nochevieja en torno a ellos. Relojes mudos, cuyas campanadas no se oyen, relojes que nunca fallan y otros que no tienen minutero. Todos ellos el día 31 de diciembre volverán a ser protagonistas en muchas ciudades.