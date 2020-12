Así será el inicio de la vacunación contra el coronavirus en España, empezando con los usuarios de residencias

Los mayores que residen en geriátricos serán de los primeros en recibir las vacunas contra el coronavirus. Los enfermeros de los centros de atención primaria van a ser los encargados de ponerlas en cuanto estén disponibles.

Según ha dicho el Ministro de Sanidad, las primeras dosis llegarán en una semana y en ocho días empezará la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna van a ser los usuarios de residencias y sus trabajadores.

Además, dentro de las residencias, ya hay comunidades autónomas como, Castilla La Mancha y Madrid, que van a vacunar primero a aquellos ancianos que no hayan pasado la enfermedad, es decir, que no tienen anticuerpos y, por tanto, no tienen defensas ante el coronavirus.

Por ello, se han hecho miles de PCR y pruebas de antígenos para saber cuántas vacunas necesitarían. En Aragón, se ha hecho en estos últimos días un censo por toda la comunidad.

Censo en Aragón

Uno a uno en Aragón han preguntado a los residentes si quieren ponerse la vacuna y, tras este trabajo, para el lunes tienen que estar toda la documentación.

Por ejemplo, en el vídeo superior se puede ver a Felisa, Agustín y Manolo, que son tres de los residentes que han dicho sí porque han tenido algún susto, aunque se controló a tiempo.

A la espera de las últimas indicaciones de Sanidad, en esta comunidad los sanitarios ya se están organizando. De este modo, se aseguran que en cuanto lleguen las vacunas a su territorio se puedan empezar a administrar, sin demorarse con otros trámites.