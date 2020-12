Así resumen los niños 2020: "¡Yo no sabía qué era una UCI!" "¡Vete coronavirus!" "¡Gracias Araceli!"

Daniela, Adrián, Mia, Nerea, Martina, María y Maia llegan al 2021 con ganas de volver a jugar con sus amigos, de ver a sus abuelos, de quitarse la mascarilla y de que la vacuna eche al coronavirus.

¿Qué es el coronavirus?

"Es un bichito que si lo tocas te puedes contagiar" dice muy segura Daniela con cuatro años, en eso coincide con Mia que con apenas tres lo resume como "un mosquito que pica". Ya con 10 años Martina apunta que el coronavirus "vino de Wuham y está matando a muchas personas" Nerea aclara que "es un virus nuevo que está por todo el mundo" y María concluye que "la única forma de afrontarlo es respetando las normas de seguridad".

¿Cómo ha sido 2020?

Para ellos 2020 ha sido diferente, Maia responde a ¿cómo ha sido 2020? con un "con mamá y con papá". Daniela dice que "ha sido un poco regulín y no podemos juntarnos en las clases ni darnos muchos besitos"; en clase nos separaron por mesas dice Martina y Nerea asegura que "nos ha quitado la libertad". María reconoce que antes del coronavirus "no sabía lo que era una UCI" y que este año las palabras que le vienen a la cabeza son hospitales, quedarse en casa y no poder ir al cole.

¿Qué esperas de 2021?

"El año que viene me gustaría que nos quitáramos las mascarillas" dice Daniela y en eso coinciden todos. Y "que el bichito se muera para siempre y dar besitos y abrazos y estar todos juntos" en eso también hay unanimidad. Nerea también pide que "todos sigamos con la mascarilla" y Martina da las gracias a Araceli y a Mónica por haber sido las primeras en vacunarse en España y animar a otros a hacerlo. María espera "que las vacunas sean efectivas, hacer fiestas de pijamas y ver a mi abuela" y Maia lo tiene claro ¡Que se marche el coronavirus!.

Casos de niños infectados por Covid-19

En España ha crecido el número de niños afectados por coronavirus. Los últimos datos aseguran que en la primera ola los casos menores infectados con SARS-CoV-2 apenas representaban el 1%. Sin embargo en esta segunda ola la cifra sube: 66.000 casos en agosto, el 12% del total.

En la primera ola fueron diagnosticados 1.400 casos en niños de los que el 20% necesitó hospitalización. 52 de esos 1400 necesitaron estar en una UCI. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugia Torácica son datos similares a los países de nuestro entorno. En Estados Unidos los casos de coronavirus en niños no superan el 15% del total.

La subida del 1% al 12% responde a que se detectan más casos por el aumento de los test diagnósticos.