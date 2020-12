Así se han suministrado las primeras vacunas frente el coronavirus en cada comunidad autónoma

La vacunación frente al coronavirus se ha iniciado este domingo con Araceli, una anciana de 96 años, y Mónica, auxiliar de enfermería de la residencia Los Olmos de Guadalajara. A partir de ese momento histórico para España, las primeras vacunas han comenzado a llegar y suministrarse en el resto de las comunidades autónomas.

Galicia

En Galicia, Nieves Cao, de 82 años, ha sido la primera persona en ser vacunada frente al coronavirus y ha saludado desde el balcón de la residencia Puerta del Camino de Santiago de Compostela, donde han llegado esta mañana las 500 primeras vacunas contra la covid-19.

Asturias

Una mujer de 80 años llamada Eulalia Josefa Paleo, conocida como 'Pepita', ha sido la primera mujer que ha recibido la vacuna de Pfizer en Asturias contra el nuevo coronavirus. Ha sido en la Residencia Mixta de Gijón, donde lleva 12 años viviendo. 'Pepita', en una retransmisión en el perfil del Gobierno asturiano en Facebook, ha animado a la población a vacunarse "por el bien de todos".

Las primeras vacunas llegaron a la residencia de mayores de Gijón a las 9.30 horas. A las 10.25 se administraron las primeras vacunas. Junto a 'Pepita', otros tres residentes y una trabajadora.

Nacida en la provincia de Lugo (Galicia), 'Pepita', que se trasladó muy joven a Gijón y vivió en el barrio de La Calzada, ha confesado que le tiene "terror" al COVID-19.

Madrid

Nicanor, de 72 años, es el primer residente en recibir una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Madrid, este domingo en la residencia de mayores Vallecas de Madrid.

La Comunidad de Madrid inicia este domingo la campaña de vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis que serán administradas en tres residencias de personas mayores de la capital, justo un día después de notificar los primeros casos de la nueva variante británica del virus en España.

Comunidad Valenciana

Batiste Martí, de 81 años y residente en la residencia PMD Virgen del MIlagro de Rafelbunyol (Valencia) ha sido el primer valenciano vacunado contra la covid-19.

Entre los primeros vacunados también ha estado Josefa, una mujer de 74 años y residente en la residencia Casa Retiro El Salvador de Torrent (Valencia), ha recibido este domingo la primera dosis de la vacuna en la Comunitat Valenciana.

También se administrará hoy la vacuna en residencias de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Benissanó, Almassora y Borriana..

País Vasco

Tres mujeres de 91, 87 y 80 años han sido finalmente las tres primeras personas vacunadas de Euskadi que ha arrancado este domingo de manera simultánea en otras tantas residencias de Bizkaia, Alava y Gipuzkoa.

De este modo, Bernardina Escudero, de 87 años, ha sido la primera usuaria de la residencia Caser Betharram de Hondarribia, en Gipuzkoa, en recibir la vacuna de Pfizer contra la covid-19.

En el caso de la residencia Ajuria de Vitoria, la primera vacunada ha sido Consuelo Landa, de 91 años, mientras que Begoña del Olmo, de 80 años, ha recibido la primera dosis en la residencia del IFAS en Elorrio (Bizkaia).

Cataluña

Josefa Pérez, una anciana de 89 años residente en el centro de la Feixa Llarga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Cataluña. Pérez ha recibido la inyección cuando pasaban pocos minutos de las 12.00 horas de este domingo, y la encargada de suministrarla ha sido la enfermera Idoia Crespo.

Las 1.595 primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 han llegado a primera hora de este domingo a la capital catalana, desde donde serán distribuidas a las residencias de mayores de distintos puntos de Cataluña para empezar a administrarlas a los ancianos y el personal que trabaja en ellas. La segunda persona en recibir la vacuna ha sido la directora de la residencia Feixa Llarga, Conxita Barbera.

Extremadura

Vicente Mirón, un vecino del municipio cacereño de Ceclavín y usuario de la residencia Rosalba, en Mérida, ha sido el primer extremeño en vacunarse contra el coronavirus.

La vacunación en esta comunidad ha comenzado en las residencias de mayores "El Prado" y "Rosalba" de Mérida, dentro de un plan que continuará el lunes en centros residenciales de las ciudades de Badajoz y Cáceres para continuar con el despliegue por todas las áreas de salud.

Cantabria

Cantabria ha comenzado este domingo la vacunación contra la covid-19 en el centro de atención a la dependencia de Cueto, en Santander, y María Dolores Luzuriaga, de 72 años, ha sido la primera en recibirla, con el deseo de que sirva para "animar a otros" a ponérsela.

"Todo va a salir bien", ha dicho. Un total de 30 residentes y 5 trabajadores de este centro se han convertido en los primeros vacunados de la covid-19 en Cantabria, bajo la presencia de la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, quien se ha mostrado visiblemente emocionada por ello.to.

Andalucía

Antonio y Pilar, ambos residentes en un centro de mayores de Granada, han sido los primeros en recibir este domingo la vacuna contra el coronavirus Covid-19 en Andalucía.

Así lo ha dado a conocer este domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mensaje en Twitter, en el que ha celebrado que "las primeras dosis ya han llegado y, por fin, empieza la vacunación en Andalucía".

Islas Baleares

Las primeras dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech contra la covid-19 que se pondrán en Baleares serán para los 73 residentes y una parte de los 172 trabajadores de la residencia de ancianos Oms-Sant Miquel de Palma, a partir de este domingo por la tarde.

La Rioja

Javier Martín, interno de la residencia Hogar Madre de Dios de Haro, de 68 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente al coronavirus en La Rioja. "Me he puesto un poco nervioso pero es algo normal, aparte no me importa... yo aguanto todo", ha explicado.

Tras recibir la vacuna ha reconocido, además, que "no pensaba que fuera a ser el primero en La Rioja pero estoy encantado" y asegura estar esperanzado porque "tengo muchas ganas de ver a mi nietillo".

Navarra

El pamplonés Francisco Guerrero Cana, de 70 años y residente desde hace ocho en la residencia El Vergel, ha sido el primer navarro en recibir la vacuna contra la covid-19 con una de las 150 primeras dosis que se han recibido, en un momento de "esperanza e ilusión".

Así lo ha señalado la presidenta navarra, María Chivite, tras asistir en la residencia de mayores El Vergel a las primeras vacunaciones, que continuarán este martes con la generalización de las vacunas en las residencias de toda Navarra y también para el personal de las mismas.

Islas Canarias

La distribución de las vacunas contra la COVID-19 en Canarias ha comenzado a primera hora de la mañana y tres helicópteros del GES se dirigen a todas las islas para empezar la vacunación hoy domingo.

Sobre las 14.00 horas está prevista la primera vacunación, que será en Tenerife, en el Hospital Ntra. Sra. de Los Dolores. Seguidamente, de manera simultánea, se iniciarán las vacunaciones en el resto de las islas.

En Gran Canaria será en el Centro Sociosanitario El Pino. En Fuerteventura, la primera vacuna contra la COVID-19 se pondrá en la Residencia de Mayores Casillas de Angel; en Lanzarote, en la Residencia de Mayores Amavir Haría y Las Cabreras Dr. Domingo Guzmán; en La Palma, en el Centro de mayores y de discapacitados Nina Jaubert; en La Gomera, en el Centro de Mayores Inmaculada Concepción, y en El Hierro, en el Centro de Mayores de El Pinar.

Murcia

Por su parte, Josefa, una mujer de 83 años y usuaria de la Residencia de Personas Mayores de San Pedro del Pinatar, ha sido la primera persona de la Región de Murcia en recibir la vacuna contra el coronavirus. Tras Josefa y Manuel, los primeros en ponerse la vacuna en la Residencia de Mayores de San Pedro, será el turno de los usuarios de un centro de personas discapacitados de Churra. Después, lo harán todos los mayores y las personas con alguna discapacidad del resto de residencias.

Según ha comentado el presidente regional, Fernando López Miras, se prevé que en una primera fase se vacunen más de 12.000 personas y que para el próximo mes de abril haya vacunadas en la Región de Murcia unas 80.000 personas.